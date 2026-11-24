El fuerte encarecimiento de la carne vacuna está provocando drásticos cambios en los hábitos alimenticios de los hogares en Argentina, llevando a comercios del rubro a buscar opciones económicas para sus clientes. Según informó el medio Crónica, diversas carnicerías comenzaron a ofrecer pichones de paloma en sus mostradores como una alternativa accesible frente a los altos costos tradicionales, comercializando dos unidades a $4999.

Este fenómeno comercial ocurre en paralelo a un desplome histórico en la demanda de los cortes vacunos tradicionales dentro del mercado interno argentino. De acuerdo con los datos difundidos por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el consumo aparente de carne vacuna sufrió una caída del 11,2% durante octubre, lo que representa una disminución de casi seis kilos por habitante al compararlo con el promedio registrado en octubre de 2025.

La pérdida de poder adquisitivo frente a este alimento básico se explica por una aceleración de valores que superó el índice general de precios de la economía. Mientras la inflación general del país alcanzó el 33%, el valor de las carnes y sus derivados registró un aumento interanual del 38,9%, presionando el presupuesto diario de las familias y obligando a los consumidores a reemplazar sus compras habituales en las carnicerías.

Al analizar el comportamiento específico de las pizarras durante octubre, los distintos cortes de vacuno acumularon un incremento interanual promedio del 44,5%. Dentro de esta suba generalizada, la carne molida común lideró las alzas con un 47,2%, seguida de cerca por el cuadril con un 45% y el tradicional asado con un 44%, consolidando un escenario de difícil acceso para el bolsillo local.

En marcado contraste con el retroceso que atraviesa el consumo interno, el comercio exterior del sector muestra un desempeño positivo y en expansión. Las exportaciones de carne argentina lograron crecer un 6,9% en volumen durante los primeros diez meses del año, un resultado que estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de las ventas enviadas hacia Estados Unidos.