País > Situación crítica
Carnicerías en Argentina venden palomas por la suba de la carne vacuna
POR REDACCIÓN
El fuerte encarecimiento de la carne vacuna está provocando drásticos cambios en los hábitos alimenticios de los hogares en Argentina, llevando a comercios del rubro a buscar opciones económicas para sus clientes. Según informó el medio Crónica, diversas carnicerías comenzaron a ofrecer pichones de paloma en sus mostradores como una alternativa accesible frente a los altos costos tradicionales, comercializando dos unidades a $4999.
Este fenómeno comercial ocurre en paralelo a un desplome histórico en la demanda de los cortes vacunos tradicionales dentro del mercado interno argentino. De acuerdo con los datos difundidos por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el consumo aparente de carne vacuna sufrió una caída del 11,2% durante octubre, lo que representa una disminución de casi seis kilos por habitante al compararlo con el promedio registrado en octubre de 2025.
La pérdida de poder adquisitivo frente a este alimento básico se explica por una aceleración de valores que superó el índice general de precios de la economía. Mientras la inflación general del país alcanzó el 33%, el valor de las carnes y sus derivados registró un aumento interanual del 38,9%, presionando el presupuesto diario de las familias y obligando a los consumidores a reemplazar sus compras habituales en las carnicerías.
Al analizar el comportamiento específico de las pizarras durante octubre, los distintos cortes de vacuno acumularon un incremento interanual promedio del 44,5%. Dentro de esta suba generalizada, la carne molida común lideró las alzas con un 47,2%, seguida de cerca por el cuadril con un 45% y el tradicional asado con un 44%, consolidando un escenario de difícil acceso para el bolsillo local.
En marcado contraste con el retroceso que atraviesa el consumo interno, el comercio exterior del sector muestra un desempeño positivo y en expansión. Las exportaciones de carne argentina lograron crecer un 6,9% en volumen durante los primeros diez meses del año, un resultado que estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de las ventas enviadas hacia Estados Unidos.