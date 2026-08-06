Fabiana Carrizo evitó definirse como candidata para las elecciones de 2027, aunque dejó en claro que su trabajo político en Rawson no se detuvo. La dirigente de Rawson Suma sostuvo que quienes aspiran a representar a la comunidad deben mantener presencia durante toda la gestión y no únicamente en la antesala de una elección.

"La campaña política deben ser los cuatro años. Un candidato no se puede ver dos meses antes de una elección", afirmó durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV. En ese sentido, remarcó que la cercanía con los vecinos debe ser permanente y no responder únicamente a los tiempos electorales.

Consultada sobre una eventual postulación, Carrizo evitó confirmarla, aunque tampoco la descartó. "No me considero candidata. Trabajo para ver si Rawson dice: me gustó el proyecto", sostuvo. Además, señaló que todos los dirigentes tienen aspiraciones de representar a la sociedad, pero consideró que la decisión debe recaer en quien tenga el mayor respaldo de la ciudadanía.

"Lo define el más representativo por la gente. Si no somos nosotros, vamos a trabajar para el que sea", afirmó, al tiempo que ratificó su respaldo al proyecto político que encabeza el gobernador Marcelo Orrego.

La dirigente también se refirió a los nombres que comienzan a mencionarse dentro del oficialismo para competir por la Intendencia de Rawson, entre ellos el concejal Antonio "Tony" Ruiz, entre otros. "Todo el que tenga que estar debe estar, pero tiene que tener un proyecto para el vecino de Rawson", expresó.

Como parte de esa visión, Carrizo presentó uno de los principales ejes de trabajo de Rawson Suma: la descentralización del municipio mediante la creación de siete comunas. Según explicó, cada una tendría un responsable territorial para agilizar la respuesta a los reclamos y fortalecer el vínculo con uniones vecinales, clubes e instituciones.

Además, propuso incorporar herramientas digitales para que los propios vecinos definan las prioridades de gestión. "¿Por qué no usar un código QR para que voten qué obra necesita su barrio?", planteó.

Finalmente, sostuvo que la política debe ser más transparente con la ciudadanía. "Es preferible decir esto no lo puedo hacer antes que prometer algo que sabés que no se puede cumplir", concluyó.

Textuales

Fabiana Carrizo / Dirigente de Rawson