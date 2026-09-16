El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó este miércoles la condena contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por los abusos sexuales cometidos contra la conductora durante la relación. Sin embargo, los jueces hicieron lugar parcialmente al recurso presentado por la defensa y redujeron seis meses la pena.

De esta manera, la condena pasó de 19 años de prisión, dictada en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, a 18 años y 6 meses. La decisión fue tomada por los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño.

La defensa había presentado una apelación en agosto del año pasado y solicitado la nulidad del juicio. Entre sus planteos, cuestionó la modalidad del proceso, la actuación de los abogados que habían intervenido anteriormente y la valoración de las pruebas.

Los magistrados rechazaron esos argumentos y consideraron que Contardi había optado válidamente por ser juzgado por un tribunal técnico. También descartaron que hubiera existido una afectación de su derecho de defensa durante el proceso.

El pedido de prisión domiciliaria también fue rechazado. La defensa había solicitado ese beneficio, entre otros argumentos, para que Contardi pudiera concurrir a su domicilio para cuidar a una de sus hijas varias veces por semana. Ese pedido ya había sido rechazado en noviembre de 2025.

Por qué redujeron la pena

La reducción de seis meses no modificó la condena ni la responsabilidad penal establecida en el juicio. Según la revisión de Casación, uno de los agravantes utilizados para determinar la cantidad de años de prisión no había sido fundamentado con suficiente precisión.

En particular, los jueces excluyeron del cálculo la referencia a la actitud asumida por el imputado después de los hechos y sus características. Por ese motivo, hicieron lugar parcialmente al recurso y fijaron la pena definitiva en 18 años y 6 meses de prisión.

La condena original

Contardi había sido condenado el 13 de agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La Justicia había determinado una pena de 19 años de prisión por los abusos sexuales contra Prandi durante la relación.

Con la resolución conocida este miércoles, Casación mantuvo la condena y el rechazo de los principales planteos de la defensa, aunque modificó el monto de la pena.