La presidenta de la Convención Bloquista, Graciela Caselles, planteó que el partido debe recuperar protagonismo territorial como primer paso para volver, más adelante, a disputar la gobernación de San Juan. La dirigente puso el foco en las elecciones de 2027, pidió presencia bloquista en los departamentos y sostuvo que la reconstrucción de la estructura será clave para recuperar una discusión provincial que, según afirmó, el partido debe animarse a dar.

“Por la manera de ser bloquista y la manera de conducir que tiene el partido, con esta ideología, yo siempre voy a apelar a que estemos presentes en todos los departamentos”, sostuvo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Caselles mencionó a Capital, Chimbas, Caucete, Albardón, Angaco, Zonda, Iglesia, Valle Fértil y Pocito como algunos de los territorios donde el Bloquismo debe avanzar con candidaturas. En ese esquema también destacó la necesidad de reconstruir la presencia partidaria.

“Hay departamentos en los que tiene que haber candidatos: Capital, Chimbas, Caucete, Albardón, Angaco, Zonda, Iglesia y Valle Fértil. Eso sí, sí o sí tiene que haber candidatos”, afirmó.

Para la dirigente, esa estrategia debe comenzar por los municipios. “La lucha del Bloquismo es el municipalismo y son las bases. Creo que es la base, es la base”, remarcó.

Pero Caselles también planteó que el objetivo no puede agotarse en la disputa departamental. Aunque consideró que el partido todavía no está encaminado para competir por la gobernación en 2027, sí sostuvo que debe recuperar esa vocación de poder y prepararse para dar la pelea más adelante.

“Obvio que también tenemos que ser audaces y en algún momento disputar la gobernación”, expresó.

Y fue más allá al marcar el cambio de actitud que, a su criterio, necesita el partido: “Porque cuando nosotros digamos ‘vamos’, realmente creo que nos vamos a sorprender de los resultados positivos”.

La dirigente resumió su mirada con otra definición: “En algún momento tenemos que decir: ‘Vamos a competir por la gobernación. Vamos en serio, pero vamos en serio’”.

El desafío, según Caselles, será primero fortalecer las estructuras locales y recuperar dirigentes en todo el territorio. Desde allí, el Bloquismo podrá volver a plantearse una competencia provincial propia, sin resignar su identidad.

“Por eso ahora digo con mucha fuerza: vamos en serio en los departamentos, pero vamos por todos”, afirmó.

Caucete, el territorio donde busca construir una alternativa

Uno de los lugares donde Caselles concentra buena parte de su actividad política es Caucete. Allí confirmó que trabaja en una alternativa para 2027 y cuestionó el presente de la gestión de la intendenta Romina Rosas.

La dirigente consideró que el resultado de las últimas elecciones legislativas fue una señal de desgaste para el oficialismo departamental. Según señaló, la victoria por apenas 60 votos marcó una diferencia inusual para el departamento.

“Hoy se siente que está agotada. Creo que ese estilo de conducción del departamento está agotado, por eso empieza a aparecer tanta gente, tantos referentes, tantas instituciones, que nos estamos convocando para comenzar a transitar una nueva historia”.

En esa construcción, la dirigente aseguró que busca reunir a sectores de distintos espacios políticos y referentes sociales de Caucete. Entre ellos mencionó a Iván Kadi, además de dirigentes del justicialismo, radicalismo, PRO, Producción y Trabajo e independientes. “Son referentes de otros partidos que tienen la misma mirada o la misma vocación”, explicó.

Caselles también dejó en claro que su intención es competir por la intendencia en 2027: “No nos vamos a bajar. Va a encabezar la boleta. Esa es la idea en primera instancia y con mucha fuerza y vocación”.

La estrategia que plantea para Caucete es, para Caselles, parte de un proceso mayor: recuperar el territorio, fortalecer al Bloquismo y volver a instalarlo como una fuerza con capacidad de disputar poder en San Juan.

Textuales

Graciela Caselles / Presidenta de la Convención Bloquista