Tras la exclusiva de Marcelo Álvarez en HUARPE TV sobre la apertura de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) a todos los proveedores, las distintas cámaras del sector comenzaron a fijar postura. En esta oportunidad, el presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Juan Pablo Delgado, analizó la medida en diálogo con San Juan en Noticias de Radio Mitre.

Para entender el contexto, Álvarez había anunciado que desde diciembre ningún proveedor pagará cuota para ser parte de la CMSJ, pero la conducción política y directiva quedará exclusivamente en manos de las operadoras (las empresas dueñas de los proyectos mineros), mientras que los proveedores participarán en comisiones de trabajo.

Consultado sobre esta nueva dinámica, Delgado fue claro al señalar que, si bien el diálogo es fundamental, no se puede perder de vista la naturaleza de cada actor. “En la Cámara Minera conviven las operadoras y si van a convivir los prestadores de servicios, tienen intereses distintos. Obviamente que se puede convivir, podemos hacer un montón de nexos, pero son intereses distintos. No se puede traccionar de la misma manera”, explicó el titular de Casemi.

En esa línea, remarcó la importancia de que cada sector defienda sus propios objetivos. "Nosotros tenemos los intereses propios de los prestadores de servicios y los intereses propios de las operadoras, que pueden coincidir en algunos puntos, pero son distintos", afirmó, al tiempo que aclaró que la relación institucional entre Casemi y la Cámara Minera es excelente y que el diálogo se va a seguir sosteniendo.

El crecimiento de Casemi y la batalla por el proveedor local

El presente de la cámara que preside Delgado es más que alentador. Casemi viene de un crecimiento exponencial en los últimos dos años, pasando de 70 a 400 socios. “Tenemos más de 50 empresas en proceso de incorporación, tanto de afuera como locales. Si me decís en porcentaje, las empresas de afuera no llegan al 20%”, detalló.

En cuanto a los cambios que introdujo el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) en la definición de "proveedor local", Gómez explicó que desde la cámara están trabajando para blindar a las empresas de la provincia. Mencionó que la reciente Ley de Desarrollo Local, que está próxima a reglamentarse, brindará una cobertura mayor, y subrayó la necesidad de fortalecer el REPROMIN (el programa provincial que certifica y prioriza a los proveedores mineros locales) para que San Juan no pierda competitividad frente a las firmas extranjeras que se instalan en el país.

San Juan versus Mendoza

Días atrás, en el marco de la Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo manifestó su intención de convertir a esa provincia en el centro financiero y logístico de la región andina. Consultado por esta declaración, el presidente de Casemi fue categórico al reivindicar el rol de San Juan.

"Eso puede ser un deseo, obviamente, cada gobernador lo puede tener, pero la realidad es que hoy el centro logístico de la minería en Argentina es San Juan", sentenció Delgado. Y agregó: "Tenemos cuatro proyectos de escala mundial y más de 30 proyectos en desarrollo. Creo que hoy San Juan está en una posición de privilegio, estamos en el lugar adecuado en el momento adecuado. Depende de nosotros los sanjuaninos que esto se lleve a cabo".

La entrevista deja en claro que el ecosistema de proveedores está en una etapa de maduración. La apertura de la Cámara Minera es un paso en ese camino, pero desde Casemi advierten que la representación y la defensa de los intereses de las pymes locales seguirán siendo un terreno de debate y negociación constante.