La Cámara de Servicios Mineros de San Juan (Casemi) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmaron este miércoles un convenio de colaboración que establece un marco de asistencia y cooperación recíproca para impulsar capacitaciones, innovación y desarrollo en el sector minero provincial.

El acuerdo fue suscripto en el rectorado de la UNSJ con la participación del rector de la universidad, Mag. Ing. Tadeo Berenguer; el secretario de Ciencia y Técnica, Dr. Bioing. Pablo Diez; y Marcos Ambi. Por parte de Casemi, estuvieron presentes su presidente, Juan Pablo Delgado; Alejandrina Ventura, integrante de la Comisión Directiva; y representantes de la Comisión de Formación y Relaciones Institucionales: Rodrigo Montilla, Fabián Clement, Alejandro Rodríguez y Maximiliano Moyano.

El convenio marco permitirá la articulación entre la universidad y la cámara para desarrollar actividades específicas a través de actas complementarias, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las empresas y profesionales que forman parte de la cadena de valor minera.

En el video institucional publicado por Casemi, su presidente Juan Pablo Delgado destacó la importancia del acuerdo. "Para nosotros es muy importante este convenio porque nos va a permitir articular, junto con la universidad y la cámara, formaciones para la minería que se viene. Así que para nosotros hemos dado un paso fundamental en esto", afirmó.

Por su parte, el rector Tadeo Berenguer señaló que el acuerdo busca integrar acciones para el desarrollo de la difusión y divulgación de la actividad minera en la provincia. "Estamos en la sede del rectorado recibiendo a colegas de la cámara minera, de Casemi, donde hemos articulado acciones, un convenio marco que nos vincula para luego integrarnos a través de actas complementarias para actividades específicas", explicó.

Berenguer agregó que la articulación no solo se limita al aspecto técnico y científico, sino que también incluye una vinculación con las empresas. "Una actividad tan importante que es requerida para que la comunidad sanjuanina sepa del potencial minero y del potencial de nuestras empresas y de nuestra universidad que podemos trabajar en forma articulada para llevar adelante mejor esta actividad que tanto beneficio le va a dejar a la provincia", sostuvo.

El convenio se enmarca en una estrategia de la UNSJ para fortalecer la vinculación con el sector productivo, en un contexto donde los proyectos mineros en San Juan requieren profesionales y proveedores capacitados. Casemi, por su parte, nuclea a empresas de servicios mineros de la provincia y busca generar herramientas que permitan a sus asociados acceder a los estándares exigidos por las grandes operadoras.

El acuerdo representa un paso más en la articulación entre el ámbito académico y el sector privado, con el objetivo de preparar a los proveedores locales para la demanda que generarán los megaproyectos mineros en la provincia.