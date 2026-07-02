A casi nueve meses del crimen que conmocionó a San Juan, la investigación por el asesinato de Emir Barboza registró su primer avance con una condena firme dentro del proceso judicial. Gonzalo José David Santander, uno de los siete imputados por la muerte del niño de 8 años, admitió su responsabilidad en el hecho y acordó una pena de 13 años y 6 meses de prisión efectiva a través de un juicio abreviado.

El acuerdo fue presentado por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, y contó con la conformidad de la defensa y del propio acusado.

La resolución fue expuesta ante el tribunal integrado por los jueces Mabel Moya, Gerardo Fernández Caussi y Eugenio Barbera, quienes deberán homologar el acuerdo para que la condena quede firme.

Durante la audiencia, realizada este jueves por la siesta, estuvo presente el padre de la víctima, Roberto “Pity” Barboza, junto al abogado querellante Adolfo Holleywell. La querella manifestó su oposición al acuerdo al considerar que la pena pactada resulta insuficiente, aunque aclaró que su postura no es vinculante para la decisión del tribunal.

El hecho

Emir Barboza, de 8 años, murió en octubre de 2025 tras recibir un disparo en el pecho durante una balacera entre grupos enfrentados en el barrio Valle Grande, en el departamento Rawson. El hecho generó fuerte conmoción en la provincia por tratarse de un niño alcanzado en medio de un enfrentamiento armado en una zona habitada.

Santander era uno de los siete adultos imputados en la causa. Según las pericias de dermotest, fue uno de los tres acusados que presentaron rastros de pólvora en sus manos, junto a Dante Emanuel Carrizo y Hernán Ariel Carrizo.

Avances en la causa

En los últimos meses, el expediente tuvo distintas resoluciones judiciales. El juez de Impugnación Daniel Guillén había ordenado el traslado de todos los imputados al Servicio Penitenciario Provincial al revocar prisiones domiciliarias, al considerar riesgos procesales.

Luego, el juez Benedicto Correa revisó parcialmente esa medida y dispuso la libertad de Cristian Guajardo Carrizo, quien continúa vinculado a la investigación.

Qué pasará con el resto

Con este acuerdo de juicio abreviado, la causa suma su primera condena. Para el resto de los imputados, se prevé una audiencia clave en la que podría modificarse la calificación penal en algunos casos y dictarse sobreseimientos en otros, mientras continúan las actuaciones judiciales en el expediente por la muerte del niño.