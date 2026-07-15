La Justicia obtuvo resultados preliminares negativos en las inspecciones oculares realizadas en propiedades vinculadas a Jesica Cirio y Martín Insaurralde, en el marco de la causa que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella y se llevaron a cabo en el departamento de Cirio, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas, y en una propiedad de Insaurralde situada en el country Fincas San Vicente. El objetivo fue relevar las dimensiones de los vestidores y registrar imágenes para determinar si alguno de esos ambientes coincide con el que aparece en los videos donde se observan fajos de millones de dólares guardados en cajones y estantes.

Según la información obtenida durante las inspecciones, los especialistas detectaron diferencias entre el vestidor del departamento de Cirio y el que se hizo viral en las imágenes incorporadas a la investigación. Ese ambiente había sido señalado previamente por una testigo del allanamiento realizado el 21 de junio como el lugar donde presuntamente se había grabado el video.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el ambiente inspeccionado presenta posibles modificaciones. "Hay una posible obra, se nota que pudo haber habido un cambio", había señalado una fuente policial tras el primer allanamiento. No obstante, los investigadores consideran que esas reformas se habrían realizado antes de 2024, es decir, antes de que la Justicia interviniera por primera vez en la propiedad.

En cuanto a la vivienda de Insaurralde, los peritos advirtieron que no presentaba cambios respecto de la inspección realizada el año pasado. Según trascendió, la propiedad se encontraba en las mismas condiciones que durante el allanamiento de 2024 y todo indica que actualmente no está habitada.

Si bien los peritos realizaron un adelanto verbal sobre las diferencias detectadas en el departamento de Cirio, todavía resta la elaboración del informe técnico definitivo, que será el encargado de confirmar o descartar si el vestidor inspeccionado es el mismo que aparece en los videos.

La investigación también busca establecer la fecha en la que fueron registrados esos videos. De acuerdo con la información incorporada al expediente, las imágenes tendrían al menos tres años de antigüedad y una de las principales hipótesis es que hayan sido grabadas durante 2023.

En paralelo, el juez Armella ordenó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizar un análisis de autenticidad del material audiovisual para determinar si los videos presentan algún tipo de edición o manipulación.

La causa tomó mayor impulso tras la difusión del viaje que Martín Insaurralde realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023. En las últimas semanas, la investigación incorporó como nueva línea de análisis los videos en los que aparecen fajos de dólares, con el objetivo de determinar su origen, autenticidad y el lugar donde fueron grabados.