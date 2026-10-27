Un inversor que denunció haber sido perjudicado por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina y de otros nueve imputados. Se trata de Juan Patricio Marchetto, quien pidió que se revoque la decisión judicial y que continúe la investigación penal.

La presentación, patrocinada por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, cuestiona los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de todos los acusados.

El planteo se presentó después de que el magistrado resolviera cerrar la causa al considerar que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal. La medida alcanzó, además de Milei y Karina, al empresario estadounidense Hayden Davis y a otros operadores vinculados con el proyecto.

Cuestionamientos por pruebas pendientes

Uno de los argumentos centrales de Marchetto es que el juez habría confundido la falta de pruebas suficientes para acreditar un delito con la conclusión de que los hechos investigados no constituyen delito.

En su recurso, también cuestionó que la investigación se cerrara sin completar todas las medidas de prueba y sin que los imputados fueran llamados a declaración indagatoria. Según sostuvo, la fiscalía había ordenado diligencias que todavía estaban en curso cuando pidió el sobreseimiento.

“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa”, afirmó el inversor en el escrito, citado por medios nacionales.

Entre las medidas que considera pendientes figura la ampliación de pericias telefónicas sobre dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados en el expediente por haber recibido fondos del estadounidense Hayden Davis. También cuestionó que no se convocara a declarar a varios testigos que, según su planteo, podrían aportar información relevante.

Las llamadas previas al lanzamiento de $LIBRA

La apelación vuelve sobre las comunicaciones entre Milei y Mauricio Novelli, uno de los organizadores investigados, durante los minutos anteriores a la publicación presidencial que promocionó la criptomoneda en la red social X, el 14 de febrero de 2025.

Según los registros citados en el recurso, hubo varias llamadas entre ambos antes de que el Presidente difundiera el proyecto. El escrito también menciona operaciones con el criptoactivo realizadas segundos antes de la publicación y reclama que esos elementos se analicen de manera conjunta.

La investigación buscaba establecer si existió coordinación entre quienes impulsaron el proyecto, las operaciones realizadas antes de su difusión pública y la intervención del mandatario. Sin embargo, el juez consideró que no se había acreditado un engaño concreto ni una conducta que configurara un delito.

La dificultad para reabrir la causa

El recurso tiene una particularidad procesal: Marchetto había sido apartado como querellante y esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal. El inversor presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar recuperar esa condición, pero el planteo todavía debe resolverse.

Por eso, sostiene que tiene derecho a apelar el sobreseimiento para evitar que el expediente quede cerrado antes de que Casación defina su participación. Otros damnificados también analizaban presentar recursos contra la decisión judicial.