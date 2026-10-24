La Justicia de Corrientes dictó prisión preventiva para los cinco detenidos por la desaparición y el presunto crimen de Nancy Godoy, una docente de 52 años que fue vista por última vez a principios de octubre en la localidad de Esquina. Aunque los investigadores sostienen la hipótesis de un femicidio, el cuerpo de la mujer todavía no fue encontrado y continúan los rastrillajes en una extensa zona rural.

La resolución fue adoptada por el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos, quien hizo lugar al pedido de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. La medida establece que los acusados permanezcan detenidos mientras avanza la investigación y hasta la instancia del juicio.

Los principales sospechosos son Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Nahuel Rojas, Felipe Dionisio Sandoval y Rosa Leguizamón. Los tres hombres están imputados por femicidio, mientras que la mujer enfrenta una acusación por homicidio simple.

El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, quien fue imputado por falso testimonio debido a presuntas irregularidades en sus declaraciones durante la investigación.

La búsqueda del cuerpo de Nancy Godoy

Mientras se define la situación judicial de los acusados, los investigadores mantienen los operativos para localizar a la docente, quien trabajaba en una escuela rural ubicada en el paraje El Malezal.

Una de las nuevas medidas consiste en inspeccionar tres antiguos pozos de agua cercanos al establecimiento educativo. El procedimiento requiere especial cuidado debido al riesgo de derrumbe de las estructuras.

Los rastrillajes también se concentran en campos, caminos rurales y sectores de vegetación espesa. Hasta el momento, las tareas no permitieron encontrar el cuerpo ni determinar con certeza qué ocurrió con la mujer.

Las pruebas que complican a los detenidos

Uno de los elementos incorporados a la investigación surgió durante un allanamiento en la vivienda de Rosa Leguizamón, donde los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a Godoy.

Las prendas quedaron bajo análisis y debían ser exhibidas a los familiares para intentar establecer si efectivamente eran de la docente.

La Fiscalía también detectó presuntas contradicciones en los testimonios de Leguizamón y Rojas. Según la hipótesis investigativa, la mujer habría proporcionado información falsa sobre las posibilidades de que Godoy regresara a Esquina durante el fin de semana.

En el caso de Zarza, los testimonios lo ubican en un puesto rural situado a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición. Los investigadores buscan determinar su posible participación en el hecho.

La familia cuestiona la investigación

Adán, uno de los hijos de Nancy Godoy, expresó su preocupación por el rumbo de la causa y aseguró que podrían existir más personas involucradas.

El joven pidió que no se descarte una línea de investigación relacionada con las irregularidades administrativas que su madre habría denunciado en la escuela donde trabajaba.

"Hay más personas involucradas en esto", sostuvo el hijo de la docente, quien también cuestionó que la investigación se concentre principalmente en la hipótesis de femicidio.

La familia considera necesario profundizar las pesquisas sobre posibles conflictos vinculados al funcionamiento del establecimiento educativo y al manejo de recursos.

Por el momento, los cinco acusados continuarán privados de su libertad mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de Nancy Godoy y encontrar su cuerpo.