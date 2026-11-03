La causa judicial por graves irregularidades ambientales e inseguridad en el depósito de la empresa Naturgy San Juan S.A. (ex Energía San Juan), ubicado en el departamento de Chimbas, ingresó en una fase decisiva. El proceso legal en la Justicia de Faltas se inició formalmente tras las denuncias presentadas en mayo de 2025 por empresarios de un área industrial colindante. Los querellantes expusieron que, desde hace más de una década, la firma distribuidora acumula residuos peligrosos y de obras en un terreno no habilitado de casi siete hectáreas, delimitado entre las calles Benavídez, Necochea, Oro y Luna.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular del Primer Juzgado de Faltas de San Juan, doctor Marcelo Espósito, confirmó que el expediente judicial sigue avanzando hacia su resolución. El magistrado brindó detalles sobre las últimas actuaciones procesales y anunció las medidas inmediatas fijadas antes del cierre del período de instrucción.

Audiencia pericial, inspección ocular y Secretaría de Ambiente

Espósito destacó que el pasado 22 de octubre se llevó a cabo una audiencia determinante con el profesional propuesto por la firma eléctrica para revisar los informes técnicos aportados a la causa.

"El día 22 de octubre tuvimos una audiencia con un perito que había presentado Naturgy, el ingeniero Hidalgo, el cual nos hizo todo un raconto de los avances que se han producido y que adjuntó la empresa a la causa", detalló el juez.

Asimismo, el magistrado confirmó que durante el transcurso de esta semana se concretará un trámite de campo fundamental para constatar in situ las condiciones del depósito.

"Ha quedado pendiente la inspección ocular que vamos a hacer y que se va a fijar en estos días. Además, estamso a la respuesta de un oficio que nos debe hacer la Secretaría de Ambiente", explicó el titular del juzgado.

El juez remarcó que la concreción de la inspección y la recepción del informe ambiental habilitarán el tramo final del juicio. "Y con eso ya estaríamos en condiciones, en principio,de concluir la etapa probatoria y poder dictar sentencia", aseveró Espósito.

Al ser consultado sobre el posible fallo, aclaró: "Primero tenemos que terminar la prueba. No puedo adelantar un criterio. Las sanciones que prevé la ley son varias y después hay que ver si eso queda firme. Es decir, si la empresa o los involucrados apelan o no, o consienten la sentencia que no puedo adelantar si es condenatoria o no".

Basurero a cielo abierto y riesgo para empresas vecinas

Los antecedentes recopilados por DIARIO HUARPE dan cuenta del impacto ambiental en la zona. Inspecciones de la Municipalidad de Chimbas y de Ambiente determinaron la existencia de 1.200 metros cúbicos de escombros y 230 transformadores en desuso, muchos de los cuales contenían aceites minerales e hidrocarburos tóxicos. En este marco, se supo que la firma no poseía registro formal como generadora o transportista de desechos peligrosos ni contaba con habilitación comercial.

A la problemática ecológica se sumaba la falta de cerramiento perimetral y seguridad, convirtiendo al terreno y las propiedades colindantes en una zona vulnerada. Es más, directivos de firmas Enav S.A., Alves de Almeida S.A. y La Platense S.A. reportan robos sistemáticos de equipamiento por delincuentes que ingresan a través del baldío de Naturgy.

Instancia procesal y posibles sanciones

El expediente, derivado del Tercer Juzgado de Faltas al Primer Juzgado tras una apelación concedida por la Cámara de Paz, contempla eventuales imputaciones a personas físicas de la firma y multas que podrían superar los $15.000.000, además de la clausura o la obligación de remediar el predio. No obstante, como dijo el juez Espósito, todavía queda cerrrar la estapa probatoria para luego conocer su sentencia sobre este caso que ya acumula 18 meses sin resolución.