La Justicia de San Juan dictó seis meses de prisión preventiva para tres de los cuatro imputados por el violento asalto al reconocido ciclista y entrenador Carlos "Pollo" Comastri, ocurrido el pasado 11 de octubre en Rivadavia. La resolución fue tomada este viernes 23 de octubre durante una audiencia de formalización, en la que también se dispuso la liberación de un cuarto sospechoso, quien continuará vinculado a la investigación.

La decisión estuvo a cargo del juez de Garantías Javier Figuerola, quien ordenó que Axel Emanuel Cristofoletti Quintero, Isaías Joel González y Omar Fermín López permanezcan detenidos mientras avanza la causa. En tanto, Daniel Alejandro Cortez recuperó la libertad, aunque seguirá bajo investigación por su presunta participación en el hecho.

Durante la audiencia, el magistrado también estableció un plazo de seis meses para la investigación penal preparatoria, que se encuentra a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

En el caso de Cristofoletti Quintero, su situación judicial presenta una particularidad, debido a que también está vinculado a una causa anterior por un robo cometido en un comercio.

Cómo fue el violento asalto al Pollo Comastri

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 11 de octubre, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la vivienda de los padres del reconocido biker sanjuanino, ubicada en Rivadavia.

Según la investigación, los asaltantes ingresaron a la propiedad y exigieron la entrega de 500.000 dólares, una suma que la familia no tenía en su poder. En medio del ataque, Comastri fue golpeado en la cabeza con una barreta de hierro, lo que le provocó una fractura de cráneo.

Los agresores también amenazaron a sus padres y maniataron a uno de los damnificados. Finalmente, escaparon con $120.000 en efectivo, una botella de fernet y diez paquetes de cigarrillos de un comercio familiar.

Como consecuencia de las lesiones, el deportista debió recibir atención médica y permaneció internado hasta el lunes 12 de octubre, cuando recibió el alta. Desde entonces, continúa con su recuperación.

Las pruebas que permitieron detener a los sospechosos

La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona y de los testimonios de personas que observaron la huida de los presuntos delincuentes.

Con esos elementos, los investigadores identificaron dos vehículos que habrían estado vinculados con el asalto: una Renault Trafic blanca y un Peugeot 206 color champagne.

Posteriormente, se realizaron allanamientos en cuatro domicilios de Rawson, Pocito y Rivadavia, procedimientos que permitieron detener a los sospechosos y secuestrar elementos considerados relevantes para la causa.

Pese a los avances, todavía resta realizar una rueda de reconocimiento en la que participarán las víctimas. Por ese motivo, durante la audiencia de este viernes, el juez Figuerola solicitó que los imputados no fueran fotografiados de frente, con el objetivo de preservar esa instancia de la investigación.

La causa continúa abierta y la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en el violento episodio.