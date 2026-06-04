En medio del debate por el futuro del peronismo sanjuanino, el intendente de Angaco, José Castro, reivindicó el protagonismo de los jefes comunales dentro del Partido Justicialista, cruzó al diputado departamental Marcelo Mallea y respondió a las críticas del dirigente de ADN-LLA, Martín Turcumán, por su propuesta de fusionar departamentos para reducir el gasto político.

Aunque evitó hablar de nombres para una eventual candidatura a gobernador en 2027, Castro dejó una definición política clara: los intendentes son hoy los dirigentes con mayor contacto y legitimidad territorial dentro del PJ.

"Los presidentes de junta e intendentes participamos de las reuniones donde se dialogó y se acordó entre todos los actores una fórmula que representara a nuestro partido a nivel provincial en el 2025", señaló en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El jefe comunal sostuvo además que el termómetro social todavía está lejos de las discusiones electorales. "La cuestión política está muy lejos hoy del diálogo con el vecino. La verdad que el vecino no está interesado todavía en nada que tenga que ver con lo electoral del año que viene", afirmó.

Castro destacó que los intendentes cuentan con una cercanía cotidiana con la comunidad que otros dirigentes no tienen. Para el angaquero, esa cercanía permite interpretar con mayor precisión las demandas de la población.

Cruce con Mallea

Consultado por las críticas del diputado Marcelo Mallea, quien cuestionó la gestión municipal y manifestó su intención de competir por la intendencia, Castro respondió con dureza.

"Marcelo Mallea hace siete años que es diputado por Angaco y no ha presentado un solo proyecto de ley en la Cámara de Diputados para defender a los angaqueros", disparó.

El intendente aseguró que convocará al legislador para discutir las necesidades del departamento y defendió las obras ejecutadas durante sus gestiones.

"Todo el pavimento que se ha hecho en Angaco se ha hecho bajo mi intendencia. Todas las viviendas entregadas y en construcción se han hecho bajo mi conducción", remarcó.

Además, calificó como "preocupante" que Mallea cuestione proyectos como el parque industrial y sostuvo que toda la documentación respaldatoria está disponible.

Respuesta a Turcumán

Castro también respondió a la propuesta de Martín Turcumán de fusionar departamentos para reducir costos políticos. Si bien destacó que se trata de una persona con la que se puede dialogar, cuestionó la mirada centralista de la iniciativa.

"El San Juan del futuro no se calcula desde un barrio cerrado con piso climatizado en una casa de dos o tres plantas. Hay que salir y caminar los territorios", afirmó.

El intendente argumentó que eliminar o fusionar departamentos podría perjudicar a los habitantes de zonas alejadas, que dependen de la cercanía del municipio para acceder a servicios esenciales.

"No debemos meter en la bolsa esto de que la política genera el déficit. El déficit se genera cuando no hay planificación, cuando no hay inversión y cuando no hay visión", sostuvo.

Y concluyó con una invitación al dirigente liberal: "Lo invitamos a Martín para que llegue y le podamos mostrar lo que hacemos y los problemas que tenemos para gestionar en los departamentos alejados".

Textuales

José Castro / Intendente de Angaco