La provincia de Catamarca sumó un nuevo proyecto de litio al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Tres Quebradas (3Q), operado por la compañía china Zijin Mining a través de su filial LIEX, ubicado en Fiambalá. La incorporación fue confirmada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El proyecto prevé una inversión total de 709 millones de dólares, destinados íntegramente a la construcción y puesta en marcha de una planta de procesamiento de carbonato de litio. El complejo tendrá una capacidad instalada para producir 40.000 toneladas anuales del mineral.

La infraestructura contempla pozos de extracción, ductos de transporte, sistemas de purificación, obras de control de inundaciones, instalaciones industriales auxiliares y nuevos caminos. El yacimiento posee recursos suficientes para garantizar un horizonte de producción efectiva superior a los 19 años.

Los ingresos por exportaciones se estiman en alrededor de 400 millones de dólares por año. En materia de empleo, se prevé que el proyecto demande un total de 4.406 puestos de trabajo, contemplando tanto empleos directos como indirectos, distribuidos entre la fase de construcción y la operación de la planta.

Con esta incorporación, Tres Quebradas es el duodécimo proyecto minero que se suma al RIGI y el quinto en la provincia de Catamarca, después de Hombre Muerto Oeste (HMW), Diablillos (compartido con Salta), Fénix y Sal de Oro.

En total, el RIGI ya alcanza 21 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, con una inversión comprometida de 46.700 millones de dólares, reflejando una tendencia creciente de financiamiento hacia sectores productivos de alto valor.