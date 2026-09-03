El gigante de baterías CATL suspendió la operación de su yacimiento Jianxiawo en la provincia de Jiangxi, China, luego de que las autoridades regulatorias revocaran las autorizaciones ambientales tras detectarse anomalías en el manejo del dique de colas. La medida obligó a paralizar las faenas y profundizó la incertidumbre sobre el abastecimiento de litio a escala global.

El conflicto administrativo comenzó a gestarse en agosto de 2025 tras el vencimiento de la concesión minera, cuando el gobierno chino endureció los estándares para la extracción de arcillas litíferas. Aunque CATL consiguió permisos de seguridad a mediados de este año e intentó una reactivación precaria en julio, más de 70 denuncias vecinales e imágenes satelitales alertaron a los organismos fiscalizadores, que terminaron frenando la operación.

La consultora internacional Benchmark Mineral Intelligence recortó su proyección de producción para este complejo en 2026 de 62.500 a 32.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), consolidando un escenario de soporte para los precios de la materia prima. La salida temporal de más de 30.000 toneladas de LCE en 2026 ayuda a drenar el excedente global que planchó los precios en los últimos años.

La reactivación formal del complejo minero demandará una nueva evaluación de impacto ambiental que podría extenderse hacia el cierre de 2026 o inicios de 2027. El activo cuenta con una capacidad nominal instalada de diseño de 150.000 toneladas de LCE por año, mientras que las consultoras conservan una meta teórica de 99.000 toneladas para 2027, atada al aval técnico del gobierno provincial.

Los controles ambientales se extendieron a otras faenas en Jiangxi, poniendo bajo la lupa una producción estimada de 108.000 toneladas adicionales de LCE, lo que amplifica el impacto sobre la oferta global.

La interrupción extractiva coincide con un repunte en el consumo de litio impulsado tanto por la recuperación en las ventas de vehículos eléctricos como por el auge del almacenamiento estacionario a gran escala. Firmas de primera línea como Albemarle definieron la tracción de las baterías para redes eléctricas como "extraordinaria", mientras que el fabricante automotriz BYD enfrenta demoras para abastecer la demanda de su tecnología Blade.

La volatilidad en la Bolsa de Futuros de Guangzhou empujó a fijar límites a nuevas posiciones de cobertura financiera, y el recorte en la oferta interna china impacta directamente sobre la cotización del carbonato de litio.

Para Argentina, el escenario es favorable. La salida temporal del mayor activo de extracción de CATL presiona sobre los inventarios y abre una ventana para los productores de salmuera de Sudamérica, en momentos donde la demanda vuelve a desafiar la sobreoferta.

La extracción de litio en roca dura o arcillas (lepidolita) en China arrastra costos operativos más elevados y una huella ambiental crítica vinculada al tratamiento de relaves. Frente al rigor regulatorio que hoy frena a CATL en su propio territorio, los salares sudamericanos revalidan su ventaja estructural en costos y sostenibilidad relativa.

Con un piso de precios más firme, los proyectos salteños, jujeños y catamarqueños recuperan margen financiero para sostener su ritmo de obra e ingresar en etapa productiva. Gigantes de la manufactura como la propia CATL, que ya posee intereses en activos locales, o BYD confirman que depender exclusivamente del abastecimiento interno chino implica riesgos operativos, revalorizando a las provincias argentinas como proveedoras seguras y diversificadas para la cadena de suministro internacional.