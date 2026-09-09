Los departamentos de Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento y 9 de Julio son, a priori, los lugares de San Juan donde más denuncias por daños de la helada está recibiendo el Gobierno provincial. Así lo confirmó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, en diálogo con DIARIO HUARPE, quien precisó que hasta este miércoles ya habían ingresado entre 130 y 150 denuncias.

“Debemos estar cerca ya de las 130, 150 denuncias. Solamente en el día de ayer habíamos recibido 100 denuncias. Ya esta mañana me informaban que se habían incorporado 20, 30 denuncias más”, explicó el funcionario.

Fernández señaló que la cantidad de presentaciones podría continuar creciendo durante los próximos días, debido a que los productores cuentan con un plazo de 10 días para realizar la denuncia y permitir que los técnicos puedan peritar los daños.

Los departamentos más afectados

El ministro detalló que los equipos técnicos del Ministerio de Producción ya comenzaron con los relevamientos para determinar el impacto de las bajas temperaturas sobre los cultivos.

“Los técnicos del Ministerio de Producción ya están haciendo los relevamientos, y fundamentalmente todo lo que es la zona de Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento, 9 de Julio, a priori son los departamentos donde más denuncias estamos recibiendo”, indicó.

En cuanto a la producción vitícola, Fernández explicó que las primeras observaciones muestran un daño significativo en los cuarteles donde se encontraban las variedades de uvas primicias, uvas de mesa primicia y uvas destinadas a pasa.

“Las primeras observaciones dan cuenta de que aquellos cuarteles que están con estas variedades tienen un nivel de daño significativo superior al 50%”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que ese porcentaje no implica necesariamente que una finca completa haya sufrido una afectación de esa magnitud, debido a que los productores cuentan con distintas variedades y no todas se encontraban en la misma etapa de brotación.

Una helada de varios grados bajo cero

Fernández explicó que el impacto estuvo relacionado con la intensidad y la duración de la helada registrada durante el fin de semana. Según detalló, hubo lugares donde las temperaturas llegaron a 7 y 8 grados bajo cero, mientras que en algunos sectores el fenómeno se extendió durante más de cuatro horas. “Lamentablemente la helada de este fin de semana fue una helada con muchos grados bajo cero y durante mucho tiempo”, sostuvo.

El funcionario consideró que se trató de una situación poco habitual y difícil de enfrentar incluso mediante las herramientas de mitigación utilizadas por los productores.

Entre esas medidas mencionó el riego previo de las plantas y la colocación de difusores de calor entre los cultivos para intentar reducir el efecto de las bajas temperaturas.

Advierten por nuevas heladas

El escenario podría mantenerse durante los próximos días. Fernández señaló que están previstas nuevas heladas para el próximo fin de semana y estimó que las denuncias continuarán aumentando durante esta semana. “Seguramente a lo largo de esta semana las denuncias van a ir aumentando”, expresó.

No obstante, el ministro destacó que también existe un pronóstico de lluvias para el fin de semana, situación que podría ayudar a compensar parte del impacto de las bajas temperaturas. “Cuando hay agua en estado líquido absorbe el frío de una helada, así que ahí podemos tener una ayudita de una compensación”, explicó Fernández.