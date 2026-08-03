Los vecinos de Caucete podrán acceder este martes 4 de agosto a un operativo especial de tenencia responsable para mascotas, organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan. La atención será por orden de llegada, sin necesidad de solicitar turno previamente.

La actividad estará destinada a perros y gatos y se desarrollará de 14:00 a 16:30 en el Club Unión Deportiva Caucetera, ubicado en avenida de Los Ríos 1234. Durante la jornada, los equipos especializados brindarán distintos servicios gratuitos orientados al cuidado y la prevención de enfermedades en animales de compañía.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran la aplicación de la vacuna antirrábica, la colocación de pipetas y la entrega de antiparasitarios para caninos y felinos.

Servicios gratuitos para el cuidado animal

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que este tipo de operativos permiten acercar herramientas fundamentales de sanidad animal a distintos sectores de la provincia.

El objetivo es facilitar el acceso a controles y tratamientos preventivos para mascotas, promoviendo prácticas responsables entre los dueños y fortaleciendo el bienestar de los animales.

La vacunación antirrábica, la prevención de parásitos y otros cuidados básicos forman parte de las acciones destinadas a proteger tanto a las mascotas como a las familias que conviven con ellas.

Una política que recorre distintos departamentos

Este operativo especial se suma al trabajo que realizan los quirófanos móviles de la Secretaría de Ambiente, que recorren diferentes zonas de San Juan para brindar de manera gratuita el servicio de esterilización de perros y gatos.

Las iniciativas forman parte de las políticas de bienestar animal impulsadas por el organismo provincial, con el objetivo de promover la tenencia responsable y prevenir enfermedades.

Desde el Gobierno de San Juan remarcaron la importancia de integrar el cuidado del ambiente, la salud comunitaria y la calidad de vida de las familias a través de estas acciones.

Con esta nueva jornada en Caucete, los vecinos tendrán la posibilidad de acceder a servicios esenciales para garantizar el bienestar de sus mascotas y fortalecer el compromiso con el cuidado animal.