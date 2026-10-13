La Municipalidad de Caucete formalizó su decisión de sumarse a todas las acciones orientadas a desarrollar y concretar el proyecto estratégico de la Ruta de los Dinosaurios del Centro Oeste Argentino. La confirmación fue realizada por la intendenta de Caucete, Romina Rosas, en diálogo con DIARIO HUARPE, al ratificar el respaldo comunal a este corredor turístico, paleontológico y cultural de integración regional.

El punto de inflexión institucional se produjo luego de que funcionarios del equipo municipal participaran en el encuentro interprovincial y comunitario de ecoturismo e identidad patrimonial sobre la Ruta de los Dinosaurios, realizado en el Golden Hall del complejo Hotel Casino Golden Palace de la provincia de San Luis. En representación del municipio caucetero asistieron el director de la Agencia de Desarrollo Económico Local, Néstor Rodolfo Jofré, y la coordinadora de Turismo municipal, Micaela Sánchez, quienes compartieron la jornada de trabajo junto a autoridades de San Luis, la comitiva de Valle Fértil, investigadores académicos y prestadores turísticos.

El encuentro interprovincial en San Luis reunió a los actores públicos, académicos y empresariales para reactivar el corredor paleontológico regional.

A este avance clave se sumó la reunión de trabajo que la jefa comunal mantuvo días atrás con Ariel Corleti, operador turístico de Valle Fértil y uno de los motores principales que reactivan este proyecto regional, con el propósito de conocer más precisiones sobre la iniciativa.

“Después de conocer bien el detalle del proyecto y su visión a futuro, hemos decidido como municipio el total apoyo y acompañamiento a esta iniciativa”, afirmó enfáticamente la intendenta Romina Rosas a este medio.

Asimismo, la jefa comunal remarcó el fuerte impacto social y económico que tendrá el trazado para las localidades del departamento: “Es un proyecto de suma importancia para el desarrollo turístico de la región con un impacto positivo para las poblaciones que se encuentran cercanas a esta ruta”.

El tramo violeta es el que se debería pavimentar para conectar las provincias de San Luis y San Juan.

Identidad paleontológica, conectividad y desarrollo local

Rosas fundamentó el compromiso municipal destacando el valor paleontológico único de Baldes de Leyes, localidad donde se registró el hallazgo de Ingentia prima, el dinosaurio gigante más antiguo conocido del planeta.

"Baldes de Leyes es una pequeña comunidad que requiere alternativas para reflotarla y la Ruta de los Dinosaurios es una oprtunidad para que eso pase" sostuvo la intendenta. "El yacimiento paleontológico que se descubre en este lugar es de trascendencia científica internacional, y esta ruta permitiría no solo potenciar el sitio sino también revitalizar la economía local".

En ese marco, la jefa municipal recordó el trabajo coordinado que se viene realizando junto a la Universidad Nacional de San Juan en proyectos de conservación y acompañamiento. Como medida inmediata de infraestructura y asistencia comunitaria, Rosas anunció que la próxima semana se dejará instalada una antena satelital en Baldes de Leyes para garantizar conectividad a las familias del lugar y a todos los que lleguen al lugar.

Por otro lado, la intendenta destacó la importancia de vincular a Caucete, Valle Fértil, La Rioja y San Luis. Como parte de este esquema de colaboración, la idea es trasladar a pueblos vallistos, riojanos y sanluiseños el programa municipal "Camino de la Fe", potenciando la integración cultural y espiritual de la región. "Este vínculo me parece clave y fundamental", dijo Rosas.

Articulación económica y enlace con el turismo de la fe

Por su parte, Néstor Rodolfo Jofré, director de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Caucete, brindó sus apreciaciones tras la cumbre interprovincial en San Luis. "La reunión me dejó ganas de desarrollo, que es lo que necesitamos en nuestra comunidad. Es una oportunidad valiosa para revalorizar nuestro patrimonio y darle valor agregado a zonas alejadas como Baldes de Leyes, Marayes y Las Liebres", señaló.

Jofré explicó que en estas localidades predomina una economía ganadera de subsistencia, por lo que la llegada del flujo turístico generará diversificación y empleo. Además, el funcionario subrayó la estrategia de enlazar la Ruta de los Dinosaurios con el potente circuito de turismo religioso departamental, que contempla la Difunta Correa, San Expedito en Bermejo y la red de capillas que hay en la región, transformando el turismo de paso, en permanencia.

Finalmente, Jofré ratificó que Caucete participará de forma activa en las próximas travesías de integración y reuniones técnicas, consolidando la voluntad política de hacer de este corredor un motor definitivo para el desarrollo territorial.