Tal como se había programado, este miércoles 30 de septiembre, en el Golden Hall del complejo Hotel Casino Golden Palace de San Luis, durante toda la jornada se llevó a cabo la "Reunión comunitaria de ecoturismo e identidad patrimonial sobre la Ruta de los Dinosaurios del Centro Oeste Argentino". El encuentro congregó a una amplia representación de actores institucionales, científicos, académicos y empresariales de San Juan y San Luis, para reactivar este corredor paleontológico, ecoturístico y cultural concebido en 2002.

La comitiva sanjuanina estuvo integrada por el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, junto a su equipo; la concejal Mónica Riveros; Lucía Leglise por la diputación provincial y el empresario Sergio Botella. Por El Campo Vivo asistieron la licenciada Marcela Santandreu, Ariel Corleti y el ingeniero Pablo Vitale (INTA). Por Caucete acudieron Néstor Rodolfo Jofré y Micaela Sánchez.

Por San Luis participaron Juan Carlos Romero Gatica, autor del proyecto original, paleontólogas de prestigio nacional como Laura Codorniu y Andrea Arcucci, investigadores universitarios y prestadores turíticos de San Jerónimo, La Punta, Suyuque, La Calera y Hualtarán, además de Silvia Lencinas, directora provincial de Áreas Naturales y Turismo Sustentable.

"Esto es encender nuevamente la llama", dijo a DIARIO HUARPE, Juan Carlos Romero Gatica. "Vinieron desde San Juan los actores que reimpulsaron el proyecto, se juntaron con nuestros fueguitos y encendimos una llama para que contagie y encienda el fuego en todos los demás", afirmó con entusiasmo el investigador sanluiseño, destacando el espíritu comunitario.

Romero Gatica detalló los acuerdos alcanzados: "Programamos este encuentro para hablar sobre la realidad del corredor, sus potencialidades y las acciones a emprender. Concluimos realizar la Tercera Travesía Nacional en abril de 2026 y reflotar el simposio de turismo y paleontología. Además, encararemos este año una travesía simbólica para unirnos en Las Liebres, San Juan. Una columna partirá desde Marayes y la otra desde La Chañarienta, reconociendo el tramo no transitable junto a paleontólogas y vecinos".

El especialista destacó también que las autoridades de Turismo de San Luis confirmaron su acompañamiento y recordaron que la Ruta de los Dinosaurios está plenamente instalada como producto de Cuyo.

La mirada estratégica de Marcela Santandreu: tejer la trama

Marcela Santandreu, licenciada en Turismo y creadora del proyecto Campo Vivo de Valle Fértil, analizó los desafíos de gestión del corredor. "Este es un proyecto macro que parcialmente ha sido ejecutado, pero en su integralidad requiere la puesta en común de distintas provincias, esfuerzo coordinado e inversión. Sería ingenuo pensar que todo esto se logra sin acuerdos interprovinciales", sostuvo en dialogo con DIARIO HUARPE.

El tramo violeta es el que se debería pavimentar entre las provincias de San Luis y San Juan.

Santandreu recurrió a una cuidada analogía textil: "La urdimbre está dada por esta propuesta integral. Ahora lo que hay que hacer es la trama, tejer los hilos y consolidar los acuerdos. En estos 25 años la idea inicial creció y surgieron nuevas miradas e ideas, por eso creo que estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo".

La especialista remarcó que el mayor reto radica en la articulación: "La principal complejidad que veo es lograr articular a los distintos actores y el gran desafío que viene es la gestión: seguir dialogando, comprender las posibilidades reales de cada actor y articular al sector público y privado con inversión constante para el desarrollo territorial".

El respaldo institucional y el compromiso provincial

Vale recordar que este renacimiento cuenta con un valioso marco institucional en San Luis y San Juan.

En la vecina provincia, las áreas de Turismo del gobierno provincial han incluido en su agenda de gestión a la Ruta de los Dinosaurios, y las facultades de la Universidad Nacional de San Luis, también.

Por su parte, el Concejo Deliberante de Valle Fértil aprobó la Declaración N° 195 H.C.D./2.026, declarando de interés departamental la reunión interprovincial para impulsar medidas estratégicas; y en ese mismo sentido, el vicegobernador Fabián Martín, tras reunirse en la Legislatura con prestadores vallistos, se comprometió a presentar ante el gobernador el proyecto integral de la Ruta de los Dinosaurios junto con los reclamos de reparación urgente de las rutas 141 y 510. Todas acciones indispensables para garantizar la conectividad interprovincial, impulzar el desarrollo turístico sustentable y resguardar el estatus de los Parques palentológicos de la región.

Dato 1

La Ruta de los Dinosaurios es un modelo de integración regional sustentable. Su objetivo primordial es articular tres joyas naturales de valor universal: el Parque Nacional Sierra de las Quijadas en San Luis, el Parque Provincial Ischigualasto en San Juan y el Parque Nacional Talampaya en La Rioja. A este núcleo original se suman el Parque Geológico Sanagasta en La Rioja y el parque de huellas de dinosaurios en Malargüe, Mendoza.

Dato 2

La finalidad de este corredor es vincular las riquezas geológicas, paleontológicas, arqueológicas y paisajísticas de la región. Mientras Ischigualasto y Talampaya comparten la misma cuenca triásica con fósiles de dinosaurios y mamíferos primitivos, San Luis aporta los yacimientos del Cretácico con pisadas y registros únicos del reptil volador Pterodaustro. Sanagasta suma hallazgos de nidadas y huevos de dinosaurio, Caucete, con el dinosaurio gigante más antiguo del planeta, y Malargüe con icnitas gigantescas.