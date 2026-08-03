La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizará este martes 4 de agosto un operativo especial de tenencia responsable para perros y gatos en el departamento Caucete. La jornada tendrá como objetivo acercar servicios gratuitos de prevención y sanidad animal a las familias de la zona.

La actividad se desarrollará de 14 a 16:30, en el Club Unión Deportiva Caucetera, ubicado en avenida de Los Ríos 1234.

Durante el operativo, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a distintos servicios destinados al cuidado de sus mascotas. Entre las prestaciones previstas se encuentran la aplicación de la vacuna antirrábica, colocación de pipetas y entrega de antiparasitarios para caninos y felinos.

La atención será por orden de llegada y no será necesario solicitar turno previamente.

Desde el área remarcaron que este tipo de intervenciones permite acercar servicios esenciales de sanidad animal a distintos sectores de la provincia, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y promover el bienestar tanto de las mascotas como de sus familias.

También habrá esterilizaciones gratuitas

El operativo especial se suma al trabajo que realizan los quirófanos móviles, que recorren distintos puntos de San Juan para brindar de manera gratuita el servicio de esterilización de perros y gatos.

Las acciones forman parte de las políticas de bienestar animal impulsadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y buscan fomentar una tenencia responsable, prevenir enfermedades y contribuir al cuidado de la salud de las familias sanjuaninas y sus mascotas.

Todos los datos del operativo: