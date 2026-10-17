El Ministerio Público Fiscal de San Juan fijó para el martes 10 de noviembre, a las 14.30, la nueva audiencia de formalización de la investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. La convocatoria será en la Sala de Audiencias N.º 9, ubicada en el subsuelo del Palacio de Tribunales, en Rivadavia 473 Este, en la ciudad de San Juan.

La fecha fue comunicada oficialmente después de que la primera audiencia, prevista para el miércoles 14 de octubre, fuera reprogramada por decisión de la jueza de Garantías Mónica Lucero. En aquella jornada no se formularon cargos contra ninguno de los 11 investigados y la instancia judicial quedó pendiente.

Ahora, una de las principales incógnitas es si el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac estará presente en la nueva convocatoria. Su abogado defensor, Marcelo Fernández, aseguró que su representado comparecerá cuando la Justicia requiera su presencia personal. La nueva fecha permitirá conocer si esa postura se traduce en su asistencia a Tribunales.

Por qué se suspendió la primera audiencia

La audiencia del 14 de octubre se postergó luego de las ausencias de Uñac y del diputado nacional Cristian Andino, también expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE). La jueza Lucero consideró justificadas ambas inasistencias y aceptó el pedido de reprogramación planteado por las defensas y el Ministerio Público Fiscal, aunque manifestó su desacuerdo con la decisión.

La situación generó cuestionamientos de la Fiscalía, que pretendía avanzar con la formalización de la investigación. Durante esa jornada, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, también plantearon medidas vinculadas con la comparecencia de los legisladores.

La próxima audiencia deberá permitir que la Fiscalía exponga los hechos que investiga, las posibles calificaciones legales y la participación que atribuye a cada una de las personas convocadas.

Quiénes son los 11 investigados y sus defensores

La causa alcanza a Sergio Uñac; Cristian Andino; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; los expresidentes de OSSE Sergio Fabián Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós; el empresario Gustavo Fabián Mastelono, vinculado a Krah América Latina; Humberto Gonzalo Caballero; Juan Sánchez; Francisco Javier José Correa y Rolando Vicente Caruso.

Entre las defensas informadas por DIARIO HUARPE figuran Marcelo Fernández, por Uñac; Guillermo Sergio Toranzo, Federico González Viola y Federico Esteybar, por Cristian Andino; Naser Uzair, por Ruiz, Sirerol y Sánchez; Fernando Castro, por Mastelono; Conrado Suárez Jofré y Jorge Olivera Legleu, por Correa; Soledad Lloveras Quiroga, por Julio Ortiz Andino; Mario Padilla y Claudio Correa Florida, por Caparrós; Mario Morán, por Caruso; y Franco Montes, por Caballero.

Las representaciones legales deberán considerarse de acuerdo con las designaciones informadas y sus eventuales actualizaciones. La información publicada no permite confirmar aquí una defensa particular para cada uno de los investigados.

La investigación se inició a partir de una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum. Entre los aspectos bajo análisis se encuentran la provisión de cañerías, los precios, la calidad de los materiales y los controles de la obra.

La nueva audiencia será una instancia clave para el avance del expediente. La convocatoria no implica una declaración de culpabilidad: la Fiscalía deberá precisar los hechos investigados y la eventual responsabilidad que atribuye a cada persona.