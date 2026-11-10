El senador nacional y exgobernador Sergio Uñac lanzó duras críticas contra la investigación por el Acueducto Gran Tulum y cuestionó el desempeño de los representantes del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de formalización. Al salir de Tribunales, sostuvo que la causa tiene un trasfondo político y apuntó contra la selección de los involucrados y la preparación de los fiscales.

"La verdad, si esta causa no tiene un condimento político, yo no entiendo nada", afirmó Uñac ante los periodistas. Además, calificó la investigación como "absolutamente selectiva" y consideró que la actuación de la Fiscalía durante la audiencia reforzó sus cuestionamientos.

En ese sentido, apuntó contra el fiscal y el ayudante de fiscal que participaron del procedimiento. "Ustedes saben que además han mandado a un fiscal y a un ayudante de fiscal que no tenían ni la más pálida idea de lo que tenían que decir", sostuvo.

El exgobernador también cuestionó que uno de los representantes del Ministerio Público tuviera que leer durante su exposición, en lugar de desarrollar oralmente los argumentos. Según relató, la jueza de Garantías Mónica Lucero le pidió en varias oportunidades que dejara de leer porque necesitaba tomar nota de lo que decía.

"Nueve meses para traernos acá sin haber estudiado, rompiendo el principio de oralidad y leyendo todo. El que se lo escribió le tendría que haber dicho que lo tenía que estudiar y lo tenía que decir sin mirar", expresó.

Sin embargo, el cuestionamiento de Uñac no quedó limitado al desarrollo de la audiencia. El senador también incorporó una lectura política y económica sobre la situación de San Juan, al referirse a las obras de infraestructura vinculadas con el agua y la energía.

"Miren, les digo solo dos cositas. El mundo pelea por agua y por energía. Son las dos cosas más preciadas, lo que determinan las inversiones en el mundo", planteó.

A partir de ese argumento, apuntó contra la actual gestión provincial y aseguró que las dos principales obras hídricas de San Juan están paralizadas. "Las dos obras más importantes de agua de San Juan están paradas por este gobierno. El Tambolar y el Acueducto", afirmó.

También cuestionó el destino de la línea minera de 500 kilovoltios, una infraestructura que, según recordó, fue construida durante los diez años de su espacio político al frente de la provincia. "Se la han entregado a una empresa minera para que la pueda utilizar", agregó.

Las declaraciones se produjeron luego de la audiencia por la causa Acueducto Gran Tulum, en la que la jueza Mónica Lucero dispuso un cuarto intermedio. El procedimiento continuará este miércoles 11 de noviembre a las 14:30, en la Sala 9 del Edificio de Tribunales.

La investigación involucra a diez personas, entre ellas Uñac y el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, quien estuvo ausente por un viaje programado al exterior. La Fiscalía deberá avanzar con la presentación de su teoría del caso y las imputaciones correspondientes.