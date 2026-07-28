El exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, Juan Carlos Santos, declarará este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco del juicio por la causa Cuadernos. Su testimonio se producirá luego de un inusual episodio ocurrido semanas atrás, cuando un hombre con el mismo nombre fue citado por error y se presentó a declarar pese a no tener ninguna relación con el expediente.

La confusión ocurrió el pasado 7 de julio durante una audiencia en los tribunales de Comodoro Py. El contador, de 73 años, advirtió apenas comenzó su declaración que existía un error de identidad y manifestó ante el tribunal: "Se equivocaron de Juan Carlos Santos".

Consultado por los jueces sobre la citación, explicó que nunca le informaron el motivo de la convocatoria. Según relató, recibió un mensaje de WhatsApp avisándole que debía presentarse y debió regresar de un viaje al exterior para asistir a la audiencia.

El verdadero Juan Carlos Santos es un exfuncionario de la AFIP que integró el organismo durante la gestión de Alberto Abad y que ya había declarado en otras investigaciones judiciales, entre ellas la causa Oil Combustibles.

Su declaración será clave para reconstruir la actuación de la AFIP entre 2018 y 2019, período en el que el organismo recibió distintos requerimientos judiciales vinculados con la investigación por el presunto pago de sobornos en la obra pública. En la misma audiencia también está previsto que declaren Pedro Mario Majul, Samanta Fagan, Miriam De Luca y Beatriz Zoe López.

En las últimas jornadas del juicio también expusieron funcionarios de la actual ARCA, quienes describieron las presuntas maniobras utilizadas por empresarios investigados para retirar dinero en efectivo proveniente de contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas.

Según esos testimonios, algunas empresas recurrían a proveedores considerados "no confiables", emitían facturas sin respaldo suficiente y utilizaban distintas operatorias para justificar la salida de fondos. Entre las firmas mencionadas durante las audiencias figuran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco.

Uno de los casos expuestos fue el de la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio. De acuerdo con el relato de una de las testigos, parte de los fondos investigados habría sido derivada, mediante intermediarios en Nueva York, hacia cuentas de la Banca Privada de Andorra, aunque aclaró que esa fue la información obtenida hasta el alcance de la investigación realizada por el organismo fiscal.