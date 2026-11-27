El Fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, se sumó a los cuestionamientos contra la jueza Mónica Lucero por su actuación en la causa del acueducto Gran Tulum. El funcionario consideró que el desarrollo de las audiencias de formalización estuvo marcado por inconsistencias jurídicas, cuestionó las constantes interrupciones durante la exposición de los fiscales y confirmó que presentó un recurso para impugnar la resolución que declaró la nulidad y solicitar el apartamiento de la magistrada.

Dávila interviene en el expediente como querellante en representación de los intereses de la provincia, no del Gobierno, debido al perjuicio multimillonario en dólares que se investiga por la obra del acueducto. En ese carácter, siguió las cuatro audiencias de formalización contra los 11 imputados, entre quienes se encuentran el exgobernador Sergio Uñac y el exintendente de San Martín, Cristian Andino.

"Me pareció que hemos retrocedido", afirmó al evaluar lo sucedido. Aunque reconoció que era previsible que las defensas presentaran planteos de nulidad y otras incidencias, consideró que el comportamiento de la jueza contribuyó a generar esas situaciones. "El andar del proceso y sobre todo de la jueza no ha sido a mi criterio el mejor", sostuvo.

Uno de los aspectos que más cuestionó fue la intervención de Lucero durante las exposiciones del Ministerio Público Fiscal. "En el acusatorio los jueces, desde mi humilde perspectiva, son jueces de garantía. O sea, tienen que estar para garantizar los derechos de todas las partes en un proceso", explicó a DIARIO HUARPE. En ese sentido, apuntó contra "las constantes interrupciones cuando los fiscales estaban formalizando", que, según su evaluación, en algunas ocasiones no tenían razón de ser.

Incluso consideró que el desarrollo de las audiencias se pareció más a un proceso inquisitivo que a uno acusatorio. Por esos motivos, la Fiscalía de Estado presentó un escrito en el que impugnó la resolución de Lucero y solicitó que sea apartada por "cuestiones funcionales y cuestiones netamente jurídicas".

Dávila también puso el foco en las inconsistencias que, a su entender, tiene el fallo que hizo lugar a los planteos de las defensas. "Los fundamentos no coinciden con la parte resolutiva", advirtió. Y agregó que existe una exigencia básica para cualquier decisión judicial: "Los jueces deben fallar con coherencia entre lo que se dice en los considerandos y lo que sale en el resuelto".

Pese a sus críticas, el Fiscal de Estado descartó que lo ocurrido signifique que la investigación haya quedado sin posibilidades de avanzar. "No, para nada", respondió cuando le preguntaron si la situación había pinchado la causa. Reconoció que se trata de un expediente complejo y que las partes deberán readecuarse para continuar con el proceso.

Ahora, la presentación de la Fiscalía de Estado deberá ser evaluada por el Tribunal de Impugnación, que tendrá que resolver tanto el cuestionamiento a la nulidad como el pedido de apartamiento de Lucero. "Hemos sido respetuosos del proceso, respetuosos de las instancias en las que se han llevado a cabo", concluyó Dávila, quien aclaró que su equipo analiza las decisiones desde una perspectiva objetiva y jurídica.