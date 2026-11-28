El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó el recurso de impugnación extraordinaria de la defensa y confirmó la condena a tres años de prisión de ejecución condicional contra el ganadero Ricardo La Regina por la destrucción de nidos, huevos, pichones y pingüinos de Magallanes en un sector al norte de Punta Tombo entre agosto y diciembre de 2021.

El fallo ratifica la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2024 por un Tribunal Colegiado de Rawson por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal, además del decomiso de una retroexcavadora, y reafirmada el 21 de mayo de 2025 por la Cámara Penal de Trelew tras desestimar planteos de nulidad.

La causa, iniciada a fines de noviembre de 2021 bajo la investigación de la fiscal Florencia Gómez, se desarrolló en Punta Clara, al norte de Punta Tombo, dentro del Área de Patagonia Azul protegida por la Unesco y vinculada a una de las colonias de pingüinos de Magallanes más relevantes del mundo. De acuerdo con la acusación,

La Regina realizó desmontes, aperturas de caminos y remoción de suelo en zonas de alta densidad reproductiva y de anidación, lo que provocó un severo impacto sobre el ecosistema y las especies silvestres.

Tras la audiencia de impugnación extraordinaria realizada el 21 de abril de 2026 —en la que la defensa pidió revocar la condena mientras la Fiscalía y las querellas solicitaron mantenerla— y la posterior deliberación que concluyó esta semana, el máximo tribunal provincial dejó firme la resolución.

Para acreditar los hechos y el daño ambiental, la investigación reunió imágenes satelitales, estudios cartográficos, informes técnicos, inspecciones en el lugar y testimonios de especialistas.

En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal de Chubut destacó que el proceso abrió el debate sobre los alcances de la propiedad privada, la responsabilidad penal frente a daños en ecosistemas y fauna silvestre, y la posibilidad de sostener una acusación penal ambiental hasta el juicio oral mediante herramientas científicas y tecnológicas públicas y privadas para obtener una respuesta jurisdiccional.