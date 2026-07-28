Los viajes de argentinos al exterior volvieron a retroceder durante junio y registraron la mayor caída interanual desde la pandemia. En contraste, el ingreso de turistas extranjeros al país continuó en aumento, consolidando un cambio de tendencia en el movimiento turístico internacional, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo con el informe, el turismo emisivo cayó 22% en comparación con junio de 2025. El descenso se explica, en parte, por una menor cantidad de argentinos que eligieron vacacionar fuera del país luego del fuerte crecimiento registrado durante los últimos meses, cuando el tipo de cambio favoreció los viajes al exterior.

En paralelo, el turismo receptivo mostró una evolución positiva. Durante junio creció la llegada de visitantes extranjeros, impulsada principalmente por viajeros provenientes de países limítrofes y de otros mercados de la región. De esta manera, comenzó a reducirse la diferencia entre quienes salen del país y quienes ingresan con fines turísticos.

El informe también muestra que, en el acumulado del primer semestre de 2026, el turismo emisivo continúa por encima del receptivo, aunque la distancia entre ambos indicadores se fue achicando en los últimos meses. Este comportamiento refleja una desaceleración de los viajes al exterior y una recuperación gradual del ingreso de turistas internacionales.

Los especialistas señalan que la evolución del tipo de cambio, el costo de los servicios turísticos y la temporada invernal serán factores determinantes para el comportamiento del sector durante la segunda mitad del año. Mientras tanto, el Gobierno y las provincias mantienen expectativas de que el crecimiento del turismo receptivo contribuya a fortalecer las economías regionales durante las vacaciones de invierno.