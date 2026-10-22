Una mujer que circulaba en bicicleta por una calle del sudoeste del conurbano bonaerense sufrió una grave fractura de tobillo luego de perder el control del rodado sobre un charco de agua estancada y verdín. Tras iniciar una demanda, la Justicia confirmó una indemnización de $22.205.435,10 más intereses contra el municipio y la empresa estatal de agua, a los que responsabilizó por el estado de la calzada y una pérdida que no había sido reparada a tiempo.

El accidente ocurrió el 23 de noviembre de 2021, cerca del mediodía. La mujer tenía 55 años y, cuando intentó doblar en una esquina, la rueda delantera de su bicicleta patinó sobre el agua acumulada en el asfalto. Cayó con fuerza y se golpeó la pierna izquierda.

Después de ser auxiliada por personas que pasaban por el lugar, fue trasladada a un hospital público, donde le diagnosticaron una fractura trimaleolar de tobillo. La lesión requirió una cirugía reconstructiva y la colocación de material de osteosíntesis. Según la causa, las secuelas afectaron su capacidad para caminar con normalidad y realizar actividades cotidianas.

Por qué condenaron al municipio y a la empresa de agua

La ciclista presentó una demanda por daños y perjuicios contra la comuna y la compañía encargada del servicio de agua potable. Sostuvo que el charco se había formado por una pérdida en las cañerías que llevaba meses sin repararse y que no había carteles ni señales que advirtieran sobre el peligro.

En primera instancia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mercedes consideró acreditado el accidente mediante testimonios de vecinas que lo presenciaron, fotografías del lugar e historias clínicas. También tuvo en cuenta que la empresa de agua había reconocido que reparó la avería pocos días después de la caída.

El fallo estableció que el municipio debía mantener las calles en condiciones seguras y advertir sobre los riesgos, mientras que la empresa tenía la obligación de reparar la pérdida. La responsabilidad se distribuyó en un 70% para la prestadora del servicio y un 30% para la comuna, aunque ambas debían responder por el total de la indemnización frente a la víctima.

Cómo se compone la indemnización de $22.000.000

El monto reconocido contempla las consecuencias físicas, psicológicas y económicas del accidente. La sentencia fijó los siguientes conceptos:

$15.405.435,11 por incapacidad física permanente.

$3.500.000 por daño moral y estético.

$3.000.000 por daño psicológico y tratamiento.

$300.000 para gastos asistenciales.

La suma total asciende a $22.205.435,10, a la que se deben agregar los intereses correspondientes.

La Cámara rechazó las apelaciones

El municipio, la empresa de agua y la aseguradora apelaron el fallo. Entre otros argumentos, cuestionaron cómo había ocurrido el accidente, la existencia del charco con verdín y el monto de la indemnización. La prestadora también intentó atribuir la caída a una supuesta imprudencia de la ciclista.

Sin embargo, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín rechazó los planteos y confirmó la condena. Los jueces consideraron que los testimonios respaldaban la existencia de una pérdida constante de agua y un hundimiento del asfalto que provocaba el anegamiento.

Además, señalaron que circular en bicicleta por la vía pública no constituye por sí solo una conducta riesgosa y que el agua se extendía de cordón a cordón, por lo que resultaba inevitable atravesar ese sector.

Con la decisión de la Cámara, quedó confirmada la indemnización por las lesiones sufridas y la responsabilidad atribuida al municipio y a la empresa estatal de agua.