La senadora nacional por San Juan, Celeste Giménez Navarro, forma parte del grupo de legisladores peronistas que impulsó una ofensiva contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Junto a referentes de Unión por la Patria y del bloque Justicia Social Federal, la legisladora firmó un proyecto de resolución que busca interpelar al funcionario y avanzar posteriormente con una moción de censura para desplazarlo del cargo.

La iniciativa fue presentada este viernes en el Senado y lleva las firmas de varios de los principales referentes del peronismo en la Cámara alta, entre ellos José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Jorge Capitanich, Eduardo "Wado" de Pedro, Mariano Recalde, Martín Soria y la propia Giménez Navarro.

Según argumentaron los impulsores del proyecto, el pedido se fundamenta en la "gravedad institucional" que tendrían presuntas inconsistencias patrimoniales e irregularidades detectadas en presentaciones realizadas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

La estrategia planteada por el peronismo contempla dos etapas. En primer lugar, pretende que Adorni comparezca ante el Senado para responder preguntas de los legisladores. Posteriormente, buscarán avanzar con una moción de censura que permita removerlo de la Jefatura de Gabinete.

La participación de Giménez Navarro coloca a San Juan dentro de una de las iniciativas opositoras más fuertes impulsadas en las últimas semanas contra un integrante clave del gobierno de Javier Milei. La legisladora sanjuanina acompañó el proyecto junto al resto de los integrantes del bloque peronista, que busca reunir apoyos de otras fuerzas políticas para darle viabilidad parlamentaria a la propuesta.

Tras la presentación, los senadores difundieron un mensaje en redes sociales en el que convocaron a otros espacios a respaldar la iniciativa. "Esperamos e instamos a que todas las bancadas que se dicen identificadas con la democracia, la institucionalidad, el republicanismo y la lucha contra la corrupción acompañen nuestro pedido", expresaron.

El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en una Cámara donde el peronismo no cuenta con mayoría propia, por lo que necesitará sumar adhesiones para avanzar con una medida que, de prosperar, podría derivar en la salida de Adorni del gabinete nacional.