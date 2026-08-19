Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento y dirigente de Ciudadanos en Acción, planteó que los distintos sectores antikirchneristas de San Juan deberían confluir en un mismo espacio de cara a las elecciones de 2027. El dirigente consideró que una construcción de ese tipo facilitaría la decisión de los votantes y dejó abierta la puerta a una eventual alianza entre el orreguismo y La Libertad Avanza (LLA).

“Yo soy anti-kirchnerista”, afirmó Cerimedo al ser consultado por la posibilidad de que ambos espacios confluyan electoralmente. En esa línea, sostuvo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que “estar agrupados todos los que somos anti-kirchneristas en un sector creo que es mucho más simple para la sociedad”.

Cerimedo aclaró que no participa de las negociaciones entre los distintos sectores y que conoce los movimientos a través de las reuniones y de la información pública. Sin embargo, consideró que una eventual convergencia sería positiva. “Si tenemos que ir juntos para eso, creo que sería positivo”, afirmó.

El dirigente también fue consultado sobre si ser antikirchnerista alcanza para construir una alianza electoral. Su respuesta fue directa: “Sí, quizás sí, para que no vuelvan”. Para Cerimedo, las elecciones de 2027 tendrán una importancia particular y podrían marcar un punto de inflexión político.

“Creo que el 2027 va a marcar una bisagra muy importante en Argentina y en San Juan”, sostuvo. En su análisis, la disputa estará atravesada por dos modelos: “el pasado, la hiperinflación, el gasto público excesivo, el populismo económico” frente a “un país ordenado que tiende al primer mundo”.

En ese escenario, Cerimedo respaldó nuevamente la gestión del gobernador Marcelo Orrego y se mostró convencido de que conseguirá un segundo mandato si decide competir. “Estoy seguro de que Marcelo Orrego va a reelegir”, aseguró.

El funcionario fundamentó su posición en las obras y políticas implementadas durante la actual gestión y en el contexto económico en el que gobierna la provincia. “Creo que lo que ha hecho Marcelo Orrego como gobernador es histórico porque con la mitad de los recursos se ocupó del bienestar de los sanjuaninos”, afirmó.

Entre los ejemplos, mencionó la pavimentación, las obras en hospitales y escuelas, la limpieza de canales y las mejoras realizadas en los diques. También destacó el desarrollo de la minería y la llegada de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Marcelo Orrego convenció al Presidente de los beneficios de la minería”, sostuvo Cerimedo, quien consideró que el vínculo entre Nación y Provincia y las condiciones para los inversores permitieron que San Juan avance en nuevos proyectos. “San Juan va a cambiar gracias a eso”, agregó.

Cerimedo se anota en Capital

Además de hablar del armado provincial, Cerimedo dejó abierta su propia aspiración electoral para 2027. El dirigente de Ciudadanos en Acción fue candidato a intendente de Capital en 2023 y reconoció que mantiene la intención de volver a competir por la comuna.

“Fui candidato a intendente, tengo ganas de serlo, pero bueno, cuando sea el momento”, afirmó.

Sin embargo, evitó presentar su candidatura como una definición cerrada. Cerimedo insistió en que forma parte de un frente y que el objetivo central es sostener el gobierno provincial. “Yo soy un soldado de Marcelo Orrego; donde Marcelo Orrego me necesite, ahí voy a estar”, expresó.

En ese esquema, también reconoció la gestión de la actual intendenta de Capital, Susana Laciar, y no descartó respaldar su continuidad si finalmente es considerada la mejor candidata del frente.

“Yo creo que Susana ha hecho una muy buena gestión y sí, sí, merece ser de nuevo la intendente de Capital”, sostuvo.

“Acá no va” la lógica de “yo quiero ser y si no soy, no”, afirmó. Y resumió cuál será, según su visión, el objetivo electoral: “Nosotros somos parte de un frente y lo importante es que Marcelo Orrego sea gobernador. Y para que sea Marcelo Orrego gobernador de nuevo, hay que ganar la Capital”.

Cerimedo aseguró que acompañará al candidato que mejor represente al frente. “Y tendrá que ir al mejor. Y si Susana está muy bien en las encuestas, vamos a apoyarla a Susana. Obvio”, concluyó.

Textuales

Eduardo Cerimedo / Dirigente de Ciudadanos en Acción