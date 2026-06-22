La Red Antinuclear de Argentina (RADA) emitió un comunicado urgente para alertar sobre la peligrosidad de la fuente radiactiva de cesio 137 robada recientemente en la ciudad de Rosario. El Dr. Raúl Montenegro, biólogo y titular del Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), cuestionó con firmeza las expresiones de diversos especialistas y funcionarios que han buscado restar importancia a los riesgos asociados a este material. Para Montenegro, "es tan nocivo exagerar los peligros como minimizarlos, y mucho peor, confundir a la población", una práctica que, según denunció, han venido realizando varios profesionales e instituciones en el marco de este incidente.

El dispositivo sustraído, que originalmente pertenecía a un hospital rosarino, contiene una cantidad de cesio 137 que representa una amenaza real para las personas y el entorno natural si es extraído de su blindaje protector de plomo. El experto advirtió que la situación se tornaría crítica si el contenido del frasco llegara a desparramarse, ya que el cesio 137 es altamente soluble en agua. Esta característica facilita su dispersión en el ecosistema, incluso si se encuentra en estado de gel. Sanitariamente, el contacto directo con la piel, la ingestión o la inhalación del material en caso de incendio del envase puede ocasionar daños severos a la salud. Montenegro desmintió categóricamente las versiones que indican que niveles bajos de radiación ionizante son inofensivos, asegurando que "cualquier dosis recibida de radiación ionizante es de riesgo".

Un peligro latente para la salud y el ambiente

Desde el punto de vista técnico, Montenegro aclaró un error común en la difusión de información: el cesio 137 no emite radiación Gamma de forma directa, sino partículas Beta con un alto contenido energético. Sin embargo, al emitir estas partículas, el isótopo se transforma en bario 137, su "hijo" radiactivo con una vida media de apenas tres minutos, el cual sí emite radiación Gamma para alcanzar la estabilidad. Tanto las partículas Beta como la radiación Gamma tienen capacidad ionizante, lo que significa que, al ingresar al organismo, pueden destruir células, dañar tejidos y alterar genes del ADN, induciendo eventualmente el desarrollo de cáncer. La ionización provoca la formación de radicales libres tóxicos y la liberación de electrones que actúan como "balas invisibles" dentro del cuerpo. Además, el cesio 137 posee una característica química preocupante: se comporta de manera similar al potasio estable, lo que facilita su acumulación en los músculos de quienes resulten contaminados.

Tres siglos de radiactividad: la persistencia del isótopo

Un punto central del informe de RADA es la duración del riesgo. Aunque la fuente comenzó a utilizarse en 2007, esto no significa que su peligrosidad haya disminuido a niveles insignificantes diecinueve años después. La actividad radiactiva original, estimada en 370 Megabequerelios (MBq), se encontraría actualmente en torno a los 240 MBq. Para comprender la magnitud temporal del peligro, Montenegro explicó que para estimar el riesgo real se debe multiplicar la vida media del cesio 137 (30,23 años) por diez. Esto implica que el envase robado en Rosario seguirá siendo una amenaza por más de 300 años. El proceso de decaimiento radiactivo es lento: si hoy hubiera 20 gramos, en tres décadas quedarían 10, y en sesenta años aún restarían 5 gramos activos. Por esta razón, el Nobel Alternativo enfatizó la urgencia de hallar el dispositivo.

El mito de las "dosis aceptables" y el riesgo acumulativo

El Dr. Montenegro recordó que el cesio 137 es un residuo derivado del combustible agotado en centrales nucleares de potencia, donde coexiste con otros radioisótopos peligrosos como el estroncio 90. Citando el informe "BEIR VII Fase 2" de las Academias de Ciencias de los Estados Unidos, señaló que no existe un nivel de radiación tan bajo que sea totalmente inocuo; el riesgo de cáncer aumenta proporcionalmente a la dosis recibida. El concepto de "dosis aceptables" es, según el experto, una construcción arbitraria adoptada para justificar los beneficios tecnológicos de la energía nuclear, asumiendo un riesgo que no es cero. Montenegro denunció que las corporaciones pronucleares a menudo intentan convencer a la sociedad de que por debajo de esos límites el riesgo desaparece, lo cual calificó como científicamente falso.

Precedentes alarmantes: de Goiania a la planta de Acindar

Para contextualizar el peligro, el informe remite al trágico accidente de Goiania, Brasil, en 1987. En aquel entonces, una fuente de cesio 137 olvidada en un hospital fue manipulada por recicladores, lo que resultó en 4 muertes y 249 personas afectadas por radiación. Si bien la fuente de Rosario tiene una actividad notablemente menor a la de Goiania —que poseía 50 millones de MBq al ser robada—, conserva su potencial letal en caso de contacto directo o ingestión.

Lamentablemente, el robo en Rosario no es un hecho aislado. La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) registra miles de transportes anuales de material radiactivo en Argentina y, hasta 2013, ya contabilizaba al menos 10 pérdidas. Se mencionaron casos como el extravío de una cápsula en Santa Fe en 2017 y el incidente en la empresa Acindar en 2020, donde se procesó chatarra contaminada con cesio 137. En este último caso, las alarmas sonaron, pero fueron ignoradas por los directivos, resultando en el entierro de 40 toneladas de residuos contaminados y el almacenamiento de otros 200 metros cúbicos en contenedores. La ineficacia estatal y judicial en estos sucesos refuerza la preocupación de RADA.

Crisis de control y desfinanciamiento institucional

Finalmente, RADA vinculó la recurrencia de estos incidentes con el contexto político actual. Montenegro calificó de "irresponsable" la gestión del gobierno de Javier Milei, acusándolo de desfinanciar los programas de control y abrir la puerta a la privatización de tecnologías de alto riesgo, como las centrales nucleares y plantas de purificación de uranio. En un país con miles de traslados de fuentes radiactivas por rutas nacionales, la falta de medidas de seguridad estrictas y la minimización de los riesgos por parte de las autoridades representan, para la organización, una amenaza directa a la seguridad pública.