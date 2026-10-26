CFK, Kicillof, Massa y referentes peronistas festejaron el triunfo de Lula

Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Alberto Fernández, Mayra Mendoza, Malena Galmarini, Diego Giuliano y Juan Grabois celebraron la victoria electoral del mandatario de Brasil.

La ex presidenta destacó el resultado del balotaje donde el líder del Partido de los Trabajadores se impuso con el 51,76% de los votos frente al 48,24% obtenido por Flávio Bolsonaro. De esta manera el dirigente alcanzó su cuarto mandato presidencial luego de haber sacado el 45,1% en la primera vuelta del 4 de octubre frente al 47% de su oponente.

A través de sus redes sociales la líder del peronismo, CFK, escribió: "FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

Por su parte el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la jornada como una noche histórica donde ganó las elecciones dejando una lección de nunca rendirse y agregó: "No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!".

El referente del Frente Renovador, Sergio Massa, respaldó al mandatario tras los comicios y expresó: "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos". Asimismo añadió: "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA".

En tanto el ex presidente Alberto Fernández repasó el camino compartido afirmando: "Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido @LulaOficial".

Por su parte la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se sumó a los mensajes de felicitación publicando: "Con la misma certeza y esperanza en nuestro país con @CFKArgentina". En tanto la ex titular de AySA, Malena Galmarini, expresó simplemente: "Gracias, pueblo hermano de Brasil". Mientras que el diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, manifestó: "Estamos orgullosos de acompañar a Lula en este gran día. Al líder que sacó a millones de la pobreza y le hace frente a la derecha con una fuerte convicción: el pueblo brasileño es el centro de toda su política. Lula es un ejemplo a seguir para todos y todas".

Por otro lado el dirigente social Juan Grabois compartió un eufórico mensaje en sus redes donde señaló: "Pusieron a Trump, Elon Musk, Meta, el Pentágono, la CIA. Les ganó un obrero zurdo, disca, sindicalista y jubilado. Fachos arrastrados vayan haciendo las valijas en toda Latinoamérica ¡La Patria Grande está de pie!". Este pronunciamiento se sumó a la ola de repercusiones de los principales referentes del espacio que siguieron de cerca el conteo oficial desde la Argentina.

El histórico triunfo electoral del líder progresista representa un hito sin precedentes al haber remontado el resultado adverso de la primera ronda. Desde la restitución de los comicios directos en 1989 ningún postulante que perdió la instancia inicial había logrado consagrarse en la segunda vuelta. De esta forma el mandatario consolidó un récord inédito al alcanzar cuatro mandatos no consecutivos al frente del Poder Ejecutivo del país vecino.