Jorge Chica señaló a los intendentes como una pieza fundamental para que el peronismo de San Juan pueda construir la unidad y volver a ganar las elecciones en 2027. El diputado nacional destacó el trabajo territorial de los jefes comunales en la última victoria electoral del PJ, cuestionó la falta de acompañamiento que reciben y sostuvo que su cercanía con los vecinos será determinante para consolidar un proyecto colectivo.

Durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV, Chica consideró que los intendentes son el primer lugar al que llegan los reclamos de la sociedad y que, pese a las dificultades presupuestarias, sostienen el contacto con las comunidades. "Los intendentes están literalmente abandonados, sin visitas, sin acompañamiento, haciendo lo que pueden", afirmó.

En ese sentido, puso en valor el trabajo que realizaron durante la última campaña electoral y lo vinculó directamente con el resultado que obtuvo el peronismo en 2025. "La victoria que se generó es porque hubo un candidato, porque hubo conducción, porque hubo intendentes que se pusieron al hombro la campaña, porque hubo militantes que se volvieron a ilusionar", expresó.

Para el diputado, ese conjunto de esfuerzos permitió que la sociedad volviera a depositar su confianza en el espacio. Por eso, consideró que la construcción electoral hacia 2027 no debe concentrarse únicamente en las candidaturas, sino en reconocer a quienes tienen representatividad territorial y capacidad para resolver las demandas de los vecinos.

Chica también reclamó que el peronismo avance hacia un proyecto colectivo y no quede condicionado por los intereses individuales o de los distintos sectores internos. "Lo primero para poder quizás a lo mejor terminar de abrazarnos, de unirnos y encontrar un proyecto colectivo, no puede ser proyecto ni de Jorge Chica ni de ningún ismo", sostuvo.

La posible fórmula con Andino

Consultado por las versiones que lo ubican como compañero de fórmula de Cristian Andino para disputar la gobernación, Chica evitó confirmar una candidatura y planteó que primero debe consolidarse la construcción política del espacio.

"Primero hay que trabajar la identificación o los cargos llegan posterior y las fórmulas son posterior a quienes nuestro partido realmente podamos representar en el lugar", respondió.

El legislador explicó que está trabajando como un militante más y que su prioridad es aportar a la construcción del peronismo. También recordó que, en el paso de José Luis Gioja a Sergio Uñac, la definición de la candidatura se produjo sobre el final del proceso electoral.

"Me parece que hay frases que son muy importantes, no hay que estar pensando solamente en la candidatura", agregó. En esa línea, mencionó las preocupaciones de los jóvenes por el empleo y la necesidad de que el justicialismo vuelva a generar expectativas en la sociedad.

Finalmente, Chica sostuvo que todos los dirigentes deben estar disponibles para ocupar el lugar que defina el espacio político. "Lo más importante es que nosotros podamos construir un proyecto que pueda representar a los sanjuaninos nuevamente", concluyó.

Textuales

Jorge “Koki” Chica / Diputado nacional y dirigente del PJ