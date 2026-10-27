La Municipalidad de Chimbas firmó tres convenios de cooperación con la Universidad de Congreso para fortalecer la capacitación de sus trabajadores y generar oportunidades de formación práctica para estudiantes universitarios. Los acuerdos contemplan programas de perfeccionamiento para el personal municipal y la incorporación de alumnos de Psicología y Contador Público a espacios vinculados con la actividad de la administración pública.

La firma fue encabezada por la intendenta Daniela Rodríguez, junto a representantes de la institución académica, y establece nuevas líneas de colaboración para articular las necesidades del municipio con la formación universitaria.

Uno de los convenios apunta a desarrollar programas de capacitación y perfeccionamiento de los empleados municipales, además de fortalecer las relaciones institucionales y promover propuestas vinculadas con el crecimiento estratégico, económico y social del departamento.

Capacitación para mejorar los servicios municipales

Rodríguez destacó la importancia de brindar herramientas de formación a quienes trabajan en la administración pública, con el objetivo de mejorar la atención a los vecinos.

“Queremos que nuestros trabajadores tengan más herramientas para desarrollarse, capacitarse y mejorar cada día la atención que brindamos a los vecinos. La formación de nuestro personal también es una manera de mejorar los servicios que ofrece el municipio”, expresó la intendenta.

De esta manera, el acuerdo busca impulsar el desarrollo de los recursos humanos municipales y fortalecer las capacidades de los equipos que cumplen funciones en las distintas áreas de gestión.

Prácticas profesionales para estudiantes de Psicología y Contador

Los otros dos convenios permitirán que estudiantes de las carreras de Licenciatura en Psicología y Contador Público realicen sus prácticas profesionales en ámbitos relacionados con la actividad municipal.

La propuesta apunta a que los alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante sus estudios y sumar experiencia en espacios vinculados con sus futuras profesiones.

“Para muchos estudiantes, realizar sus prácticas profesionales representa una de las primeras experiencias vinculadas con su futura profesión. Poder abrirles las puertas del municipio es una oportunidad para que sumen experiencia y también aporten sus conocimientos a nuestra comunidad”, señaló Rodríguez.

Quiénes participaron de la firma

En representación de la Universidad de Congreso participaron Eliana Psaila, secretaria académica; Luciana Buteler, directora de la carrera de Psicología; y Adriana Vargas Carrera, directora de la carrera de Contador Público. También estuvo presente Mirtha Vera, docente de Psicología.

Los acuerdos establecen un marco de cooperación entre el municipio y la universidad para desarrollar actividades académicas, fortalecer la formación de los trabajadores y facilitar experiencias profesionales para los estudiantes.