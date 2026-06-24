Con apenas 19 años, Gonzalo Asís recibió su primera condena penal luego de admitir su participación en un robo cometido en una vivienda del barrio La Amistad, en Chimbas. El joven fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional a través de un juicio abreviado, acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa que evitó la realización de un debate oral.

La audiencia había sido fijada inicialmente para el control de detención del imputado. Sin embargo, durante su desarrollo las partes arribaron a una solución abreviada y Asís reconoció su responsabilidad en el hecho. Debido a que carecía de antecedentes penales, la Justicia resolvió imponerle una pena de ejecución condicional.

Según la investigación, el robo ocurrió cuando el joven ingresó a una vivienda tras violentar una ventana y desprender las rejas de seguridad. Una vez en el interior de la propiedad, sustrajo diversos elementos de valor.

Entre los efectos denunciados por la familia damnificada figuraban un televisor, teléfonos celulares, una máquina de soldar, una licuadora minipimer y otros bienes. Además, los propietarios señalaron que también les faltaban alrededor de 1.300.000 pesos en efectivo que se encontraban en el inmueble al momento del hecho.

La investigación avanzó rápidamente. Al día siguiente del robo, personal policial observó a Asís trasladando una bolsa con algunos de los objetos sustraídos. Tras ser identificado, los efectivos constataron que llevaba una máquina de soldar y una licuadora minipimer marca Peabody, elementos que luego fueron reconocidos por el denunciante.

Los bienes recuperados fueron restituidos a la víctima, mientras que otros efectos continúan sin aparecer. A su vez, el trabajo de los investigadores contó con el aporte de vecinos de la zona que observaron movimientos sospechosos y brindaron información que permitió identificar rápidamente al autor.

Consultado sobre la posible participación de otras personas, el fiscal descartó esa hipótesis. Según explicó, durante la investigación no surgieron indicios que permitan sostener la existencia de cómplices o coautores.

De esta manera, el joven recibió su primera condena penal a los 19 años y quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta impuestas por la Justicia. En caso de incumplirlas o cometer un nuevo delito, la pena condicional podría ser revocada y transformarse en prisión efectiva.