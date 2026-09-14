La Municipalidad de Chimbas y la Fundación Educara firmaron un Convenio Marco de colaboración que permitirá avanzar en nuevas propuestas educativas y de formación laboral para vecinos del departamento. El acuerdo fue rubricado por la intendenta Daniela Rodríguez y el presidente de la Fundación, Mario Garberoglio, y contempla cursos, carreras cortas, diplomaturas y otras capacitaciones.

La iniciativa apunta especialmente a jóvenes que finalizan sus estudios y adultos que buscan nuevas oportunidades de inserción laboral. El próximo paso será definir las propuestas concretas, que luego serán instrumentadas mediante convenios específicos.

Educación y formación laboral

Durante la firma, Rodríguez destacó la importancia de la educación como herramienta para el crecimiento de la comunidad. "Creo profundamente en la educación y no hay una evolución de una ciudadanía sin educación; es un pilar fundamental para el crecimiento", expresó.

La intendenta también destacó el rol del municipio como articulador entre instituciones y el sector privado. "El municipio es un gran gestor, un representante de toda la ciudadanía, y queremos avanzar en todo lo que podamos brindar a la ciudadanía en cuanto a educación y a la cultura", señaló.

Por su parte, Garberoglio explicó que el objetivo es generar una articulación entre el sector educativo y el ámbito socioproductivo. "Lo que buscamos es generar puentes entre el sector socioproductivo y el sector educativo, que nuestros chicos y chicas puedan salir a enfrentar el mundo laboral con los conocimientos necesarios para poder insertarse", sostuvo.

Cursos, carreras y diplomaturas

El convenio permitirá avanzar en diferentes propuestas y no estará limitado a una única iniciativa. "A partir de la firma del convenio, la idea es poder traer nuevas propuestas para los jóvenes que egresan y para los adultos como salida laboral", explicó Garberoglio.

Entre las alternativas previstas se encuentran carreras cortas, cursos, diplomaturas y propuestas de formación laboral con rápida salida al mercado de trabajo. Cada iniciativa tendrá posteriormente un convenio específico donde se definirán los espacios, modalidades y características de cada capacitación.

El antecedente del Colegio Andacollo

La firma del convenio tiene como antecedente el trabajo realizado entre el Municipio de Chimbas, Fundación Educara y el Colegio Andacollo. La institución presentó un proyecto con intermediación municipal y fue seleccionada en una convocatoria impulsada por la Fundación.

Rodríguez explicó que esta experiencia permitió concretar una entrega de equipamiento informático para el establecimiento. "Venimos del Colegio Andacollo, de poder hacer entrega de un trabajo en red que se hizo desde la Fundación Educara con un laboratorio de Buenos Aires que hace su aporte económico, pero en este caso fue en especies, de aproximadamente 32 millones de pesos, con equipamiento informático para el colegio", afirmó.

La entrega incluyó 12 computadoras completas, proyector y pantalla para el área de ciencias tecnológicas de la institución. El proyecto del establecimiento obtuvo el primer lugar y también contempla capacitaciones vinculadas con la utilización del equipamiento.

Una experiencia que busca ampliarse

Rodríguez puso en valor la articulación entre distintos sectores para generar herramientas destinadas a la comunidad. "Es el trabajo en red de los públicos y los privados, de la política pública en la que creemos nosotros, de un Estado presente, armando redes para poder brindar herramientas de capacitación a las escuelas", destacó.

Garberoglio señaló que el Colegio Andacollo fue el primer establecimiento del país en recibir esta entrega y remarcó el impacto que tuvo la experiencia. "Creo que, fundamentalmente, nos abre puertas al conocimiento, a la capacitación y a un futuro acorde para los jóvenes, de acuerdo al mundo que nos toca vivir", sostuvo.

La firma del Convenio Marco permitirá avanzar ahora hacia una agenda más amplia de capacitación, formación laboral y vinculación educativa. Las nuevas propuestas estarán destinadas a distintos sectores de la comunidad de Chimbas.