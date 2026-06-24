La Municipalidad de Chimbas y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan (FAUD-UNSJ) presentaron este miércoles la Primera Diplomatura en Industrias Culturales y Creativas – Fiestas Populares: Especialidad Carnaval, una propuesta académica inédita en la provincia que busca profesionalizar y fortalecer el desarrollo de las actividades culturales vinculadas a una de las celebraciones más representativas del departamento.

El lanzamiento se realizó en un acto encabezado por la intendenta Daniela Rodríguez y el decano de la FAUD-UNSJ, Carlos Marcelo Herrera, junto a autoridades universitarias, docentes, artistas y gestores culturales.

La iniciativa surge en un departamento que desde hace tres décadas es sede del carnaval más importante de San Juan. A lo largo de esos años, la actividad generó un entramado de expresiones culturales y productivas que involucran diseño de vestuario, música, artes escénicas, comunicación, gastronomía y turismo.

En ese contexto, la nueva diplomatura apunta a brindar por primera vez una formación académica específica para quienes participan de este universo creativo. La propuesta se enmarca en el concepto de Economía Naranja, que considera a las industrias culturales y creativas como herramientas para impulsar el desarrollo económico, social y territorial.

Desde la organización destacaron que el carnaval representa una cadena de valor con impacto directo en la generación de empleo, la identidad cultural y la actividad económica local, por lo que la capacitación busca aportar herramientas profesionales a quienes forman parte de ese proceso.

La articulación entre el municipio y la universidad pública permitirá combinar la experiencia acumulada por Chimbas en la organización de fiestas populares con el respaldo académico y metodológico de la UNSJ.

Durante la presentación, Rodríguez señaló que la propuesta busca reconocer el trabajo de quienes sostienen el carnaval a lo largo de los años y brindar nuevas oportunidades de formación para artistas y creadores del departamento.

La diplomatura tendrá una duración de seis meses y contará con módulos y seminarios dictados por 25 profesionales sanjuaninos especializados en distintas áreas relacionadas con la cultura, el diseño, la gestión y las fiestas populares.

La capacitación estará destinada a artistas, gestores culturales, diseñadores, comunicadores y emprendedores vinculados al ámbito cultural de Chimbas. Según informaron desde el municipio, las inscripciones se habilitarán próximamente a través de un enlace que será difundido en las redes sociales oficiales de la comuna.