La Municipalidad de Chimbas anunció la apertura de inscripciones para una nueva serie de cursos gratuitos. Las capacitaciones presenciales se dictarán durante todo el mes de septiembre en el departamento. El objetivo principal es brindar herramientas prácticas y laborales a todos los vecinos interesados.

Esta política pública es impulsada por la Coordinación de Oficina de Empleo y el Punto Digital local. La propuesta busca acercar oportunidades concretas de aprendizaje en oficios tradicionales y nuevas tecnologías. También se pondrá un fuerte foco en la prevención y el desarrollo del emprendedurismo departamental.

La oferta de capacitaciones disponibles

Entre los talleres más destacados se encuentra el curso enfocado en Artes Industriales. Allí los asistentes podrán aprender técnicas de falso esmerilado, craquelado y elaboración de velas o jabones artesanales. Esta opción formativa apunta directamente a fomentar la creatividad y la producción manual.

El gobierno municipal también brindará una capacitación intensiva en Reanimación Cardiopulmonar. Los vecinos incorporarán las técnicas básicas de reanimación para saber cómo actuar ante diversas emergencias médicas. Este conocimiento sanitario resulta absolutamente vital para salvar vidas en la vía pública.

Tecnología y salida laboral independiente

En el ámbito digital se dictará un curso específico sobre Nociones Básicas de Computación. Los alumnos adquirirán conocimientos fundamentales en el manejo de programas ofimáticos como Word, Excel y PowerPoint. Estas herramientas tecnológicas son exigencias esenciales para la inserción en el mercado laboral actual.

Para quienes buscan iniciar su propio negocio se ofrecerá el taller de Orientación al Trabajo Independiente. Esta capacitación abordará temas centrales como el armado del perfil microemprendedor y el análisis de mercado. Además, la currícula brindará estrategias efectivas para calcular costos y comercializar servicios.

Fechas y lugares de inscripción

Los ciudadanos interesados deberán anotarse desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de septiembre inclusive. El trámite administrativo se realizará de manera estrictamente presencial en el horario de 8 a 12 horas. Las personas tendrán que acercarse a la Oficina de Empleo Municipal ubicada en Remedios de Escalada 101.

La mencionada dependencia estatal funciona frente a la Plaza Departamental y detrás del cajero automático bancario. Todas estas acciones buscan fortalecer los saberes de la comunidad para generar salidas laborales genuinas. El propósito central de la gestión es acompañar el crecimiento de quienes desean desarrollar proyectos propios.