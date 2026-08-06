La embajada de China en la Argentina salió al cruce de Estados Unidos por una advertencia dirigida a una cooperativa de Neuquén que analiza avanzar en un acuerdo comercial con Huawei. Desde Pekín acusaron a Washington de utilizar argumentos de seguridad nacional para impedir la cooperación entre una empresa argentina y la compañía tecnológica china.

La controversia se originó luego de que representantes de la embajada estadounidense advirtieran a ejecutivos de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) que podrían perder sus visas para ingresar a Estados Unidos si concretaban el acuerdo con Huawei.

Según trascendió, la advertencia fue justificada por funcionarios norteamericanos bajo el argumento de que existían razones de seguridad nacional para Estados Unidos.

Ante esta situación, la diplomacia china cuestionó duramente la postura de Washington y sostuvo que el país norteamericano busca impedir que una empresa argentina mantenga una relación comercial con una compañía china.

China acusó a Washington de “arrogancia y prejuicios”

A través de un comunicado, la embajada china sostuvo que Estados Unidos “ha avivado deliberadamente la ‘teoría de la amenaza china’” y acusó al Gobierno norteamericano de ampliar el concepto de seguridad nacional para intervenir en acuerdos comerciales de terceros países.

Desde Pekín consideraron que la advertencia sobre las visas constituye una forma de presión para evitar que CALF avance en su cooperación con Huawei.

También cuestionaron lo que definieron como la “naturaleza hipócrita” de Estados Unidos y señalaron que Washington reivindica valores como la democracia y la libertad, pero al mismo tiempo, según la representación diplomática china, no toleraría que una compañía extranjera opere con normalidad en otro país.

La embajada cerró su pronunciamiento con un pedido directo a Washington para que “corrija su percepción de China” y abandone lo que calificó como prácticas hegemónicas y maniobras políticas.

CALF, Huawei y el interés por Vaca Muerta

En el centro de la disputa quedó CALF, considerada la mayor distribuidora de energía eléctrica de la Patagonia, que mantiene conversaciones con Huawei para desarrollar un acuerdo comercial.

La empresa china también analiza avanzar en proyectos vinculados con Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos de la Argentina.

El interés por la formación neuquina no es exclusivo de China. Allí también tienen presencia compañías estadounidenses como Chevron y Continental Resources, además de numerosos proveedores de servicios vinculados con la actividad petrolera.

Por qué Estados Unidos cuestiona a Huawei

La posición de Washington se basa en que Huawei representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense y constituye uno de los principales actores de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China.

El Gobierno norteamericano sostiene que, aunque Huawei se presenta como una compañía privada, mantiene vínculos con el Partido Comunista y el Ejército de China. Desde esa perspectiva, existe el riesgo de que su tecnología pueda ser utilizada con fines de espionaje.

Por ese motivo, Huawei enfrenta restricciones en Estados Unidos y tiene prohibido operar o suministrar determinadas tecnologías y software a compañías norteamericanas.

La disputa alrededor de CALF suma así un nuevo capítulo a la tensión entre Washington y Pekín, esta vez con una empresa argentina y Vaca Muerta como escenario de la disputa comercial y geopolítica.