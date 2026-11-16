La carne vacuna argentina ratificó su absoluto protagonismo en China, un mercado estratégico que hoy concentra el 60% del volumen y el 40% del valor total de las exportaciones del sector, según el balance que dejó la participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en la China International Import Expo (CIIE) de Shanghái, una de las ferias de importaciones más relevantes a nivel global.

Durante el cierre de la última gran exposición comercial del año, el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, subrayó la centralidad del gigante asiático para toda la cadena ganadera y reveló un cambio clave en el paladar de los compradores locales: el crecimiento sostenido de los segmentos de mayor calidad. “Cada vez hay más consultas sobre animales terminados a grano. Es un mercado que sigue evolucionando y que cada vez nos sorprende más”, sostuvo el titular del organismo.

Además, remarcó que China cumple un rol vital en la integración comercial de la media res, ya que complementa las ventas hacia otros destinos internacionales y permite valorizar distintas categorías de hacienda en beneficio directo de los productores.

Si bien las rondas de negocios en Shanghái estuvieron marcadas por una actitud expectante de los importadores —atentos a la evolución y los precios de la oferta proveniente de Brasil—, los frigoríficos argentinos coincidieron en que el país está consolidado como proveedor clave y que el segmento de carne terminada a grano (grain fed) ofrece las mejores oportunidades de negocio frente a las presiones de precios que enfrenta la carne de vaca.

En esa línea, Juan Manuel Beltrán, representante de Bustos y Beltrán —firma que debutó en la feria como planta habilitada—, explicó que más allá de la incertidumbre puntual por el volumen de carne brasileña que ingresará al mercado, existe un fuerte potencial en el desarrollo de productos grain fed, siempre que se trabaje con rigor en la calidad, la producción y el etiquetado.

Por su parte, Tomás Coelho, de Frimsa, ratificó que la Argentina está totalmente consolidada como un socio estratégico y marcó una clara brecha comercial: mientras los cortes de vaca sufren mayor presión bajista, la carne de novillo y de animales terminados en feedlot mantiene una notable estabilidad.

A su vez, Pedro Erbin, de Frigorífico Gorina, aseguró que la cautela coyuntural no altera las sólidas perspectivas de largo plazo y destacó que el consumidor chino demanda cada vez más carne a grano, un nicho que viene creciendo de forma sostenida en los últimos años.

Erbin también puso el foco en la expansión de otros destinos asiáticos emergentes, como Filipinas, Vietnam y Singapur, plazas que abren nuevas puertas para cortes de alta calidad con mayores exigencias de terminación y presentación.

En el plano estrictamente comercial, las operaciones cerradas durante la CIIE de Shanghái 2026 dejaron los siguientes valores de referencia (costo y flete):

Garrón y brazuelo: US$ 8.000.

Pecho de grano (7 cortes): US$ 7.600.

Vaca (23 cortes): US$ 6.800.

Delantero robado: US$ 5.800.

Más allá de las negociaciones empresariales, el IPCVA desplegó una intensa estrategia de marketing digital en el Pabellón Argentine Beef para posicionar el producto entre los consumidores finales chinos.

El espacio recibió la visita de 12 influencers y creadores de contenido que en conjunto superan los 10,5 millones de seguidores en las plataformas de mayor penetración del país asiático, como Douyin (el TikTok chino), RED (Xiaohongshu) y Weibo. Entre las figuras destacadas participaron Claire Xiao Ai (5,19 millones de seguidores en Weibo), Lulu (1,05 millones en Douyin), Yueyue (1,04 millones en Douyin), Yanyan (1,04 millones en Douyin) y Anan (777 mil seguidores en la misma red).

La cobertura mediática en el ecosistema digital chino también incluyó a representantes de 11 medios de comunicación y plataformas audiovisuales de alcance masivo, entre ellos Shanghai Media Group, Tencent Video, iQIYI, NetEase, Sohu, Toutiao, Bilibili, Youku y Phoenix Media, logrando amplificar el impacto de la marca en un mercado donde las redes sociales definen gran parte de las decisiones de consumo.

Finalmente, la comitiva nacional que acompañó al IPCVA en el Pabellón Argentine Beef de Shanghái estuvo conformada por 14 empresas exportadoras: Abuelo Julio/Friar, ArreBeef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Offal Exp y Tomasello.