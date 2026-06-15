China volvió a dar un paso de alto impacto en la carrera tecnológica global al inaugurar el primer centro de datos submarino del mundo, una infraestructura pensada para responder a las crecientes necesidades de procesamiento que demanda la inteligencia artificial. El complejo se encuentra frente a las costas de Shanghái y representa una de las apuestas más ambiciosas para reducir el enorme consumo energético que generan los centros de datos tradicionales.

La instalación fue desarrollada por las compañías HiCloud Technology y China Communications Construction en una zona tecnológica especial de Shanghái. El centro está ubicado a unos seis kilómetros de la costa y permanece sumergido a aproximadamente nueve metros bajo la superficie del océano. La inversión total rondó los 226 millones de dólares.

Los centros de datos son el corazón de internet y de la inteligencia artificial. Allí se almacenan, procesan y distribuyen millones de datos por segundo. Sin embargo, el crecimiento de herramientas de IA generativa ha multiplicado la demanda energética de estas instalaciones, principalmente por el calor que generan miles de servidores funcionando de manera permanente.

La principal innovación del proyecto chino es aprovechar el agua fría del océano como sistema natural de refrigeración. Gracias a esta ubicación submarina, la infraestructura necesita menos energía para enfriar sus equipos, uno de los procesos más costosos en cualquier centro de datos. Según las autoridades chinas, el ahorro energético podría alcanzar cerca del 20% respecto de instalaciones similares ubicadas en tierra firme.

Además, el complejo obtiene gran parte de su energía de un parque eólico marino cercano, lo que reduce aún más su impacto ambiental y fortalece la estrategia de China de combinar inteligencia artificial con energías renovables.

Aunque el proyecto es considerado revolucionario, los especialistas aclaran que todavía funciona como una experiencia piloto. Su capacidad máxima alcanza los 24 megavatios, una cifra inferior a la de los grandes centros de datos terrestres que actualmente abastecen a gigantes tecnológicos de todo el mundo.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte expansión de la inteligencia artificial. El desarrollo de modelos cada vez más complejos exige una infraestructura informática capaz de procesar enormes volúmenes de información, lo que a su vez incrementa el consumo de electricidad y agua. Un informe reciente estima que los centros de datos podrían llegar a consumir más de 9.300 millones de litros de agua al año para 2030 si se mantienen las tendencias actuales.

Sin embargo, la propuesta también despierta interrogantes ambientales. Algunos expertos advierten que el calor liberado por este tipo de instalaciones podría afectar ecosistemas marinos sensibles. Experiencias similares evaluadas en otras partes del mundo han generado preocupación por posibles alteraciones en la fauna y la flora oceánicas.

A pesar de esos cuestionamientos, China considera que el proyecto marca el inicio de una nueva etapa para la infraestructura digital. El país busca posicionarse como líder mundial en inteligencia artificial y tecnologías de procesamiento de datos, apostando por soluciones innovadoras que permitan sostener el crecimiento del sector sin disparar los costos energéticos.

La inauguración del centro de datos submarino refleja cómo la competencia tecnológica global ya no se libra únicamente en laboratorios o empresas de software. Ahora también se desarrolla bajo el mar, donde China intenta construir las bases físicas que alimentarán la próxima generación de inteligencia artificial.