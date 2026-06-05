China reafirmó su posición como la gran potencia automotriz mundial al cerrar 2025 con una producción cercana a los 34 millones de vehículos, una cifra que le permitió triplicar el volumen alcanzado por Estados Unidos, el segundo país del ranking global. El dato refleja la consolidación de una transformación que viene modificando el mapa de la industria automotriz durante la última década.

El crecimiento chino no responde únicamente al tamaño de su mercado interno. La expansión de las marcas locales, el fuerte desarrollo tecnológico y el liderazgo en la fabricación de vehículos eléctricos e híbridos fueron factores determinantes para alcanzar estos niveles de producción. Empresas como BYD, SAIC y Geely ganaron protagonismo internacional y ya figuran entre los fabricantes más importantes del planeta.

Mientras China produjo alrededor de 34 millones de unidades, Estados Unidos se ubicó en segundo lugar con poco más de 10 millones de vehículos. Detrás aparecen Japón, India y México, completando el grupo de países con mayor peso en la industria automotriz mundial.

Los especialistas destacan que el liderazgo chino se apoya en una estrategia de largo plazo que incluyó inversiones estatales, incentivos a la electromovilidad, dominio de la cadena de producción de baterías y una fuerte apuesta por la innovación tecnológica. Esa combinación permitió a las automotrices del país competir no solo por precio, sino también por calidad, diseño y desarrollo tecnológico.

El avance también se refleja en las exportaciones. China se convirtió en uno de los mayores exportadores mundiales de vehículos y logró expandir su presencia en mercados de Europa, América Latina y otras regiones. En Argentina, el fenómeno es visible a través del desembarco de nuevas marcas y modelos provenientes del gigante asiático.

La creciente participación de fabricantes chinos está redefiniendo el equilibrio de la industria mundial. Mientras las automotrices tradicionales de Estados Unidos, Europa y Japón buscan acelerar su transición hacia la movilidad eléctrica, China continúa ampliando su ventaja y consolidándose como el principal centro de producción automotriz del planeta.