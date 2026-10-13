El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba para investigar el origen de distintos movimientos bancarios vinculados con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los pedidos, requirió que la FIFA informe el motivo de tres transferencias por un total cercano a los 190.000 dólares, acreditadas en cuentas del dirigente entre 2018 y 2020. La Fiscalía busca conocer qué pagos originaron los giros, a qué conceptos correspondían y cuáles fueron las cuentas de destino.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, los movimientos fueron de US$49.585,53 en diciembre de 2018, US$124.583,56 en junio de 2019 y US$15.408,09 en marzo de 2020. El fiscal señaló que esos ingresos no aparecen consignados como provenientes de la FIFA en las declaraciones juradas analizadas.

Por ese motivo, pidió también un detalle de los honorarios, dietas, viáticos y otras sumas que el organismo internacional le hubiera pagado a Tapia desde 2016, con indicación de los cargos o funciones que justificaron esos desembolsos.

Los depósitos del Sindicato de Camioneros

La investigación también apunta a 37 acreditaciones bancarias realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019. El total de esos depósitos fue de $1.494.678,79.

Pollicita solicitó que el sindicato precise el concepto de cada pago y aporte documentación sobre el legajo del dirigente, sus funciones, recibos de haberes y eventuales liquidaciones adicionales.

La Fiscalía busca determinar si esos movimientos se corresponden con ingresos laborales u otros conceptos y cómo se relacionan con la información patrimonial presentada por Tapia ante los organismos correspondientes.

También investigan un depósito de US$620.000

Entre las medidas solicitadas figura además el análisis de un depósito en efectivo de US$620.000 realizado en febrero de 2019 en una cuenta bancaria del presidente de la AFA. El fiscal pidió ampliar las medidas de investigación sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia, por su vinculación con cuentas y productos bancarios del dirigente.

El expediente tramita en la Justicia federal y está a cargo del juez Ariel Lijo. Los pedidos de la Fiscalía deberán ser evaluados por el juzgado antes de convertirse en medidas judiciales efectivas.

La causa investiga un posible enriquecimiento ilícito y busca reconstruir la evolución patrimonial de Tapia durante el período en que se desempeñó como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). La investigación se encuentra en etapa de recolección de pruebas y los movimientos bajo análisis no constituyen, por sí mismos, una declaración de culpabilidad.