La intendenta de Caucete, Romina Rosas, aclaró qué ocurrió con la camioneta municipal que quedó involucrada en un choque en cadena y desmintió que el diputado Cristian Andino viajara en el vehículo junto a funcionarios del departamento.

La situación se había viralizado en los últimos días a través de publicaciones que señalaban que Andino había utilizado una movilidad municipal y que posteriormente había protagonizado un accidente. Durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV, Rosas explicó cómo fueron los hechos y precisó quiénes se trasladaban en el rodado.

"No es real. Nosotros, por supuesto, la movilidad iba con personal de Turismo, porque teníamos un stand en la Fiesta de la Tradición, que gracias a Matías Espejo nos invitó", explicó la intendenta.

Según su relato, el accidente ocurrió cuando el vehículo llegaba al predio donde se desarrollaba el evento. Allí se produjo un choque en cadena en el que la camioneta de la Municipalidad de Caucete quedó involucrada. "Al ingreso del predio hubo un choque en cadena y la camioneta se vio involucrada en el mismo", detalló.

Rosas fue terminante al descartar la presencia del diputado en el vehículo municipal y remarcó que solamente viajaban trabajadores del municipio.

"No iba Cristian con nosotros, para nada", aseguró.

Además, aclaró que ella tampoco se trasladaba en esa movilidad. La intendenta contó que había concurrido al evento en su propio automóvil particular.

"Yo no iba en la camioneta, iba en mi vehículo, había ido en el vehículo particular mío", precisó.

De esta manera, Rosas buscó despejar las versiones que circularon sobre la presencia de Andino en el rodado municipal y explicó que la movilidad estaba destinada al traslado de personal de Turismo para participar de la Fiesta de la Tradición.

Textuales

Romina Rosas / Intendenta de Caucete