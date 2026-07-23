Por primera vez en su historia, la Argentina cuenta con una base de datos integrada, estandarizada y profundamente detallada sobre sus sistemas naturales, un logro que marca un antes y un después para la ciencia y la gestión ambiental nacional. Un equipo multidisciplinario de más de 50 especialistas, pertenecientes a 25 institutos y universidades de todo el territorio, ha desarrollado el mapeo más exhaustivo de los ecosistemas del país realizado hasta la fecha. Bajo la coordinación de 15 unidades ejecutoras del CONICET y la Asociación Argentina de Ecología (AsAE), el proyecto logró documentar con precisión un total de 133 ecosistemas: 12 marinos, 66 acuáticos continentales y 55 terrestres.

Este ambicioso trabajo de investigación, titulado “Caracterización y mapeo de ecosistemas marinos, acuáticos continentales y terrestres de la Argentina”, fue solicitado por la Subsecretaría de Ambiente para integrar el Séptimo Informe Nacional de Biodiversidad y contó con el financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La importancia de este documento radica en que ofrece una herramienta estratégica para la planificación del territorio, la conservación de la biodiversidad y la evaluación de impactos ambientales a escala nacional.

El agua como recurso estratégico en las cuencas de San Juan

Dentro de la extensa catalogación de ecosistemas acuáticos continentales, el informe otorga una relevancia fundamental a las cuencas hídricas de la región cuyana. En particular, se destacan los ecosistemas que se hallan en las cuencas de San Juan, representadas por sistemas vitales como el Río San Juan y el Río Jáchal. Estas áreas son identificadas como proveedores críticos de servicios ecosistémicos esenciales para la vida y la economía regional.

Según el relevamiento de los especialistas, estas cuencas sanjuaninas son la fuente primordial de suministro de agua dulce, además de ser motores de energía hidroeléctrica y sustento indispensable para los cultivos de la zona. El estudio subraya que, más allá de la producción, estos ecosistemas intervienen directamente en la regulación hídrica y ofrecen valiosas oportunidades para el desarrollo del ecoturismo y la recreación, lo que refuerza la necesidad de una gestión científica y sostenible de estos recursos.

Tecnología y colaboración federal

La elaboración de este mapa no fue una tarea sencilla y requirió la integración de diversas tecnologías y conocimientos de campo. Para los ecosistemas marinos, que fueron cubiertos en un 100% del territorio nacional, se utilizó tecnología satelital avanzada. Por su parte, los ecosistemas terrestres se delinearon mediante el uso de modelos digitales de elevación de última generación, fotointerpretación experta y una exhaustiva revisión de literatura científica moderna.

Paulina Martinetto, investigadora del CONICET y una de las coordinadoras del proyecto, destacó que el resultado es un "documento de referencia" que se apoya en un robusto Sistema de Información Geográfica (SIG). Este sistema permite conectar los mapas con datos específicos sobre variables ambientales, áreas protegidas y biodiversidad, facilitando que cualquier gestor ambiental o educador pueda acceder a fichas técnicas detalladas de cada ecosistema.

Un legado para la conservación y la educación

El informe no solo se queda en la descripción física, sino que analiza los servicios de aprovisionamiento, regulación y cultura que cada ecosistema brinda a la sociedad. Por ejemplo, además de las cuencas sanjuaninas, el estudio detalla cómo la albufera de Mar Chiquita regula el flujo hídrico o cómo la plataforma magallánica contribuye al secuestro de carbono y la pesca industrial.

La experiencia de este trabajo cooperativo demuestra la capacidad de la comunidad científica argentina para unirse frente a grandes desafíos. Como concluye Martinetto, por primera vez el país posee una herramienta estandarizada que ilustra la inmensa diversidad natural del territorio, sirviendo tanto para la toma de decisiones políticas como para el ámbito educativo, permitiendo que las futuras generaciones comprendan y valoren la riqueza de los ecosistemas que las rodean. Este mapeo es, en esencia, un mapa de ruta para el desarrollo sostenible de la Argentina.

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Científicos argentinos logran el mapa más detallado de la naturaleza by Diario Huarpe