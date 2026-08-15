Las protestas de investigadores, becarios y trabajadores del sistema científico volvieron a instalar el debate sobre el financiamiento de la ciencia pública y el futuro de los proyectos de investigación en Argentina. La discusión se concentra principalmente en el Conicet, mientras una carta firmada por Premios Nobel y referentes académicos alertó sobre las consecuencias de la crisis para el desarrollo del país.

El presidente del organismo, Daniel Salamone, rechazó las denuncias de una fuga de científicos y negó que exista un vaciamiento presupuestario. “Es falso que los científicos se estén yendo. Tenemos datos concretos sobre esto”, afirmó.

El funcionario defendió su gestión y destacó el ingreso de 1.750 becarios en 2024, la continuidad de 1.800 posiciones anuales en convocatorias posteriores y una proyección de 2.100 becas para 2026.

La respuesta de la comunidad científica

Las declaraciones generaron una rápida respuesta de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, que cuestionó el diagnóstico oficial y sostuvo que el problema no puede medirse únicamente por la cantidad de investigadores que emigran.

Según datos del Grupo EPC-CIICTI citados por la organización, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 el sistema científico-tecnológico argentino perdió 6.400 puestos de trabajo, al pasar de 75.121 trabajadores a 68.721.

En el Conicet, señalaron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 hubo 377 bajas de investigadores de carrera, incluidas 145 renuncias. En ese mismo período también se dieron de baja 2.549 becas, de las cuales 637 correspondieron a renuncias.

La Mesa Federal sostuvo que estos números representan una “pérdida de capacidades estratégicas nacionales”, aunque no necesariamente impliquen emigración al exterior.

Reclamos por las becas y los salarios

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los jóvenes investigadores. Según la organización, el 31 de julio de 2026 dejaron de trabajar 379 becarios posdoctorales debido a la decisión de no prorrogar sus becas mientras esperan los resultados de la convocatoria de ingreso a la Carrera del Investigador.

El becario doctoral Juan Pablo Fabroni también cuestionó la evolución de las becas. Según los datos que aportó, en 2022 se otorgaron 800 becas posdoctorales y 1.400 prórrogas, mientras que en 2025 fueron 432 becas y no hubo prórrogas.

Los reclamos también alcanzan a los salarios. La Mesa Federal afirmó que los investigadores del Conicet acumularon hasta marzo de 2026 una pérdida del 40% del poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023. Para docentes e investigadores universitarios, estimó una caída del 33,7%.

Científicos alertan por el financiamiento

Investigadores como Raquel Chan, Jorge Geffner, Diego Golombek y Alberto Kornblihtt también cuestionaron el escenario actual.

Chan advirtió sobre una pérdida de recursos humanos, mientras que Geffner sostuvo que entre el 70% y el 80% de las líneas tradicionales de financiamiento quedaron prácticamente paralizadas.

Golombek afirmó que el presupuesto destinado a ciencia se encuentra entre 0,13% y 0,14% del PBI y alertó por el éxodo de jóvenes investigadores.

Kornblihtt, por su parte, cuestionó la falta de nuevos ingresos a la Carrera del Investigador, el fin de las prórrogas para becarios posdoctorales y la ausencia de subsidios para investigación.

Así, el debate enfrenta dos diagnósticos: mientras el Gobierno sostiene que el sistema mantiene sus capacidades y niega una fuga masiva de investigadores, la comunidad científica denuncia pérdida de puestos, caída salarial, menor cantidad de becas y falta de financiamiento.