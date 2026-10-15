Cinta métrica en mano: Siete medidas obligatorias antes de encarar un cambio de heladera

La mejor forma de encarar la compra de una heladera de gran tamaño es midiendo el marco de la puerta de entrada de tu casa. Por más extraño que parezca, la mayoría de los inconvenientes durante la renovación de un electrodoméstico no surgen por fallas técnicas, sino por la imposibilidad física de trasladar el equipo desde el camión de reparto hasta el lugar definitivo donde va a funcionar. Un cálculo erróneo de apenas dos centímetros en un pasillo puede transformar la ilusión del equipamiento nuevo en un dolor de cabeza logístico insoportable.

Cuando el modelo soñado se choca contra la realidad del flete

Cualquier persona que trabaje en el área de entregas a domicilio o en la logística de tiendas de electrodomésticos conoce de memoria esta historia. El reclamo más habitual durante las jornadas de entrega de equipos de gran formato no es un rayón en la pintura ni una demora en el horario fijado, sino el regreso del camión con la carga intacta porque el embalaje no pasó por la entrada del edificio.

Enamorarse de las fotos o en el salón de ventas es la parte fácil, lo complejo es garantizar que la ruta de acceso de tu vivienda tenga la escala adecuada para semejante volumen. Para evitar devoluciones frustrantes, costos extras de flete o tener que sacar una ventana a la calle, conviene repasar una lista estricta de comprobaciones físicas antes de confirmar cualquier operación.

Puertas de calle, accesos verticales y el nicho destino

Las primeras tres mediciones de la lista corresponden al camino de ingreso y al espacio final donde va a ir ubicado el equipo dentro de la vivienda:

La luz libre de la puerta de entrada: Medí el ancho del marco de la puerta principal de tu casa o departamento con la hoja abierta a noventa grados. Si la puerta tiene picaportes prominentes o no abre en su totalidad, descontar esos centímetros. Recordá que el equipo viene empaquetado en una caja de cartón grueso con protecciones de telgopor que le suman entre cinco y diez centímetros extra a cada lateral.

Medí el ancho del marco de la puerta principal de tu casa o departamento con la hoja abierta a noventa grados. Si la puerta tiene picaportes prominentes o no abre en su totalidad, descontar esos centímetros. Recordá que el equipo viene empaquetado en una caja de cartón grueso con protecciones de telgopor que le suman entre cinco y diez centímetros extra a cada lateral. El cuello de botella del ascensor o la escalera: Si vivís en un edificio, el verdadero filtro suele estar en el ascensor. Medí el ancho de las puertas automáticas, la profundidad de la cabina y la altura del techo interno. En caso de que no entre y haya que subir por escalera, comprobá el radio de giro en los descansos entre piso y piso; un equipo alto y pesado no puede doblar en esquinas en ángulo recto si la baranda o el techo son bajos.

Si vivís en un edificio, el verdadero filtro suele estar en el ascensor. Medí el ancho de las puertas automáticas, la profundidad de la cabina y la altura del techo interno. En caso de que no entre y haya que subir por escalera, comprobá el radio de giro en los descansos entre piso y piso; un equipo alto y pesado no puede doblar en esquinas en ángulo recto si la baranda o el techo son bajos. El hueco exacto en la mesada de la cocina: Tomá la medida del ancho, la profundidad y la altura del nicho donde pensás calzar la heladera. Medí la profundidad desde la pared del fondo hasta el borde exterior de las alacenas o de la mesada, considerando que las puertas del artefacto siempre deben quedar por delante de ese plano para poder abrirse.

Los radios de giro de puertas y muebles aéreos

Una vez que comprobaste que el equipo entra a la casa y cabe en la cocina, los ítems cuatro y cinco se enfocan en la ergonomía de uso todos los días:

El radio de apertura de las puertas: Las heladeras de gran volumen, especialmente las de dos puertas o las de formato francés, necesitan espacio hacia los costados para abrir los accesos del freezer y del refrigerador por completo. Si el equipo va pegado a una pared lateral, necesitás dejar un margen libre para que la puerta se abra a más de noventa grados; de lo contrario, no vas a poder sacar los cajones de las verduras ni los estantes para limpiarlos.

Las heladeras de gran volumen, especialmente las de dos puertas o las de formato francés, necesitan espacio hacia los costados para abrir los accesos del freezer y del refrigerador por completo. Si el equipo va pegado a una pared lateral, necesitás dejar un margen libre para que la puerta se abra a más de noventa grados; de lo contrario, no vas a poder sacar los cajones de las verduras ni los estantes para limpiarlos. La altura libre con el mueble superior: Es muy común colocar un mueble aéreo o una alacena arriba de la heladera. Medí la distancia vertical desde el piso hasta el borde inferior de ese mueble, recordando que las bisagras superiores de las puertas suelen sobresalir un par de centímetros por encima de la altura del gabinete de chapa.

Servicios y rendimiento: Enchufes y circulación de aire

Los dos aspectos siguientes garantizan que el equipo funcione sin sobrecalentarse y que la conexión sea segura desde el primer minuto:

La ubicación del tomacorriente: Verificá dónde está colocada la ficha de pared y asegurate de que tenga conexión a tierra homologada. No es aconsejable usar alargadores ni adaptadores triples. Además, el enchufe no debería quedar justo detrás del motor para no empujar la heladera hacia adelante, sino a un costado o en la parte superior donde quede accesible.

Verificá dónde está colocada la ficha de pared y asegurate de que tenga conexión a tierra homologada. No es aconsejable usar alargadores ni adaptadores triples. Además, el enchufe no debería quedar justo detrás del motor para no empujar la heladera hacia adelante, sino a un costado o en la parte superior donde quede accesible. El espacio para la ventilación posterior y lateral: Un motor necesita respirar para disipar el calor que le sacan a los alimentos. Dejá un espacio libre mínimo de cinco centímetros en los laterales y de diez centímetros contra la pared trasera. Si la encajan al milímetro sin entrada de aire, el compresor va a trabajar sobreexigido, gastando más luz y acortando su vida útil.

La firmeza del piso y los desniveles del suelo

Como mención de honor en este repaso de medidas, hay que prestarle atención a la nivelación del piso de la cocina. Las cerámicas antiguas o los listones de madera suelen presentar imperfecciones que hacen que un equipo pesado tambalee al abrir la puerta. Comprobá con un nivel de mano la inclinación de la superficie y asegúrate de que las patas roscadas delanteras del mueble tengan margen suficiente para corregir cualquier diferencia de altura.

Hacer la tarea previa con la cinta métrica es el paso fundamental para encarar la renovación del equipamiento del hogar con absoluta tranquilidad. No importa si tu objetivo es sumar capacidad de guardado o si estás pensando en instalar una heladera Samsung side by side de gran formato en una cocina integrada, tomar estas siete mediciones con paciencia te garantiza que la llegada del nuevo artefacto a tu casa sea un momento de satisfacción y no una complicación inesperada.