Argentina es una de las plazas del mundo más demandadas de financiamiento para inversiones mineras”. La frase fue una de las conclusiones del economista William Husband, director global de Banca Corporativa de Metales y Minería del Citi, durante una charla internacional sobre “La carrera global por el suministro estratégico de minerales críticos” de la que participó Bloomberg Línea.

El experto aseguró que “Argentina, en este momento, está atravesando el mayor nivel de actividad de inversión minera de su historia y del mundo. Muchos bancos están dedicando muchísimo tiempo y atención a Argentina”. Husband explicó que la geología del país, “particularmente en lo que respecta a yacimientos de cobre de clase mundial (Tier 1), litio y oro, es extraordinaria”, y destacó que los cambios regulatorios como el RIGI y el nuevo régimen fiscal permitieron corregir problemas que antes dificultaban la inversión en el país.

El rol de América Latina en el suministro global

Durante su exposición, el experto del Citi explicó la ventaja geológica que tiene América Latina, aunque advirtió que no será suficiente si la región no logra convertir esos recursos en proyectos financiables. “China domina la mayor parte del procesamiento global de los minerales críticos, mientras América Latina aún se concentra en la extracción”, señaló.

La región concentra aproximadamente el 49% de los recursos mundiales de cobre y cerca de un tercio de los de litio. Actualmente aporta el 41% del cobre extraído a nivel mundial, además del 19% del litio y el 22% del zinc. En cobre, el potencial es todavía mayor: América Latina concentra el 45% de la cartera mundial de nuevos proyectos y el 56% de las ampliaciones de operaciones existentes.

Financiamiento para los grandes proyectos mineros

Husband explicó que “hay un montón de proyectos de cobre a gran escala en el mercado que buscan financiamiento a través de diversas fuentes”. El litio ofrece, además, una primera señal concreta sobre la capacidad de Argentina de acceder a financiamiento internacional de largo plazo. En marzo, el Citi estructuró un préstamo multiagencia a 11 años por aproximadamente US$1.175 millones para el proyecto Salar del Rincón, de Rio Tinto, en Salta, con participación de agencias de crédito, instituciones financieras de desarrollo y bancos comerciales.

Además, el Citi destacó el financiamiento por US$412 millones para la primera fase del proyecto de litio Sal de Oro de POSCO, ubicado entre Catamarca y Salta. Según la entidad, estas transacciones muestran que agencias de crédito a la exportación, instituciones financieras de desarrollo y bancos comerciales están dispuestos a comprometer capital de largo plazo en la región.

Inversión necesaria para cubrir la demanda

Citi estima que será necesario financiar US$1,65 billones de inversión hasta 2035 para cubrir la demanda proyectada de minerales críticos, con el cobre que requerirá unos US$780.000 millones y el litio alrededor de US$340.000 millones. Las estimaciones presentadas por el banco muestran la dimensión del desafío: el mundo necesitaría entre 2025 y 2050 aproximadamente la misma cantidad de cobre que produjo durante los 125 años anteriores.

Citi proyecta que la producción latinoamericana crecerá casi 50% hacia 2030 antes de estabilizarse y señala específicamente que la expansión prevista para Argentina está fuertemente vinculada al RIGI. A nivel global, se espera que la demanda de litio aumente alrededor de 353% entre 2024 y 2040, llevando al mercado hacia un déficit estructural desde mediados de la próxima década