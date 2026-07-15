Representantes del Gobierno provincial, autoridades municipales, empresarios y vecinos participaron esta semana de una reunión en Calingasta en la que se presentó una propuesta de ordenamiento territorial para el departamento, una herramienta destinada a definir criterios de uso del suelo y orientar el crecimiento futuro de la región. Esto será clave para la definicion de como se desarrollarán actividades en el departamento como la minería.

Entre los asistentes estuvo Alfredo Amin, referente empresarial del departamento, quien dialogó con DIARIO HUARPE y destacó la importancia de avanzar con el proceso para brindar previsibilidad tanto a los habitantes como a quienes buscan desarrollar inversiones en la zona.

Según explicó, durante el encuentro participaron funcionarios provinciales vinculados al área de planificación junto a integrantes del Ejecutivo municipal, representantes de cámaras empresarias y vecinos. Allí se expusieron los principales lineamientos de una propuesta de zonificación elaborada a partir de distintos relevamientos y procesos participativos desarrollados durante los últimos años.

"Lo que se presentó es una hoja de ruta orientativa", señaló Amin. Según indicó, la propuesta busca ordenar el crecimiento de Calingasta y definir qué actividades pueden desarrollarse en cada sector del departamento.

El empresario explicó que uno de los aspectos centrales es otorgar mayor previsibilidad a quienes viven e invierten en la zona. "Hay empresarios que quieren invertir pero no saben dónde pueden hacerlo legalmente", afirmó.

Durante la reunión también se expusieron distintas posiciones sobre la iniciativa. Algunos participantes plantearon observaciones relacionadas con los mecanismos de participación y los tiempos del proceso, mientras que otros consideraron que es necesario avanzar con una herramienta que permita planificar el crecimiento del departamento frente al desarrollo de actividades como el turismo, la minería y los servicios.

Amin sostuvo que el paso siguiente debería darse a nivel local. "Ahora el paso es que lo trate el Concejo Deliberante", indicó, y consideró importante que se generen instancias de información y debate para que los distintos sectores puedan conocer en detalle el contenido de la propuesta.

El referente empresarial explicó que uno de los objetivos del ordenamiento territorial es evitar conflictos futuros entre actividades productivas y urbanas. "Se trata de tener reglas claras", afirmó. Como ejemplo, señaló que una planificación adecuada permite brindar certezas sobre qué tipo de emprendimientos pueden instalarse en cada sector del departamento.

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la necesidad de acompañar el crecimiento económico con obras de infraestructura. En ese sentido, Amin volvió a plantear la preocupación existente en distintos sectores por el aumento del tránsito vinculado a la actividad minera.

"Si el tráfico se multiplica por diez, habrá problemas que lamentar", advirtió. Por eso insistió en la necesidad de mejorar rutas y accesos para acompañar el desarrollo previsto para los próximos años.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, la propuesta presentada contempla una zonificación orientativa que deberá ser analizada y eventualmente adaptada por las autoridades locales. También se planteó la posibilidad de que la planificación sea revisada periódicamente para incorporar los cambios que puedan surgir en el futuro.

Para Amin, el principal valor de la iniciativa es que busca consolidar una visión compartida sobre el crecimiento del departamento. "Es un acuerdo sobre cómo queremos desarrollarnos", resumió.

Con el documento ya presentado, la expectativa ahora está puesta en las próximas definiciones institucionales y en el debate que deberá darse en Calingasta para avanzar hacia una herramienta que permita ordenar el desarrollo territorial de uno de los departamentos con mayor proyección productiva de San Juan.