El precio del oro promedió los 4.587 dólares por onza troy en mayo de 2026, lo que representa un aumento del 38,6% en términos interanuales frente a mayo de 2025, según el último informe de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera. San Juan, cuya canasta exportadora minera está compuesta en un 98,1% por oro, es una de las provincias más expuestas al comportamiento de este mercado.

En los primeros cinco meses de 2026, el precio promedio del oro alcanzó los 4.787 dólares por onza, un 58,4% superior al promedio del mismo período de 2025 (3.023 dólares por onza), según el informe de precios de minerales de la Secretaría de Minería.

Tabla de precios de minerales, página 2 del informe "Precios de los Principales Minerales"

El impacto de esta suba en la economía sanjuanina es directo y contundente. La estructura exportadora de la provincia presenta una altísima concentración en el metal amarillo: en el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, el oro representó el 98,1% de las ventas mineras al exterior de San Juan, mientras que las cales y otros minerales apenas explican el 1,2% restante, según el informe de origen provincial de exportaciones mineras. Esto significa que prácticamente cada dólar que ingresa por minería a la provincia está atado a lo que ocurra con el precio del oro a nivel internacional.

La minería se ha convertido en el corazón del comercio exterior de San Juan. Durante los primeros cinco meses de 2026, el sector explicó el 89,5% de las exportaciones totales de la provincia, según el mismo informe. Dicho de otro modo, nueve de cada diez dólares que San Juan vende al mundo provienen de la actividad minera, y de esa porción, prácticamente la totalidad es oro. Esta dependencia hace que cada variación en el valor de la onza impacte de manera inmediata en el valor de las exportaciones, la generación de divisas y los ingresos por regalías de la provincia.

A nivel país, el oro fue el principal producto de exportación minera en mayo, con USD 382 millones, representando el 62,1% de las exportaciones de los principales proyectos mineros. Le siguieron el litio con USD 187 millones (30,4%) y la plata con USD 45 millones (7,3%), según el balance comercial de los principales proyectos mineros. El oro sigue siendo el rey, aunque el litio avanza a paso firme.

En los primeros cinco meses del año, las exportaciones de oro acumularon USD 2.485 millones, un 58,7% más que en el mismo período de 2025. Este crecimiento se explica casi enteramente por la suba de los precios internacionales, que compensó con creces cualquier variación en los volúmenes exportados.

Según el informe de la Secretaría de Minería, "hacia adelante, se proyecta un precio cercano al promedio de mayo", lo que sugiere que el metal se mantendrá en niveles históricamente elevados durante los próximos meses. Para San Juan, esto significa que el escenario favorable para sus exportaciones podría extenderse durante el resto del año, consolidando a la minería como el pilar de la economía provincial y manteniendo a la provincia en el podio de las exportadoras mineras del país.