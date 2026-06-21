La mina Cobre Panamá sumó un nuevo elemento a favor de una eventual reapertura luego de que una auditoría independiente concluyera que sus instalaciones se encuentran en condiciones adecuadas para volver a operar tras más de un año de inactividad. La mina Cobre Panamá fue cerrada a finales de 2023 debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional su contrato de operación. Esta decisión legal se produjo tras semanas de masivas protestas sociales en rechazo al impacto ambiental y a las condiciones del acuerdo con la minera canadiense First Quantum Minerals.

El informe, encargado por el gobierno de Panamá, evaluó el estado de los activos del complejo minero después de la paralización de las operaciones ocurrida a fines de 2023. Según los resultados, la infraestructura principal se mantiene estable y no presenta deterioros significativos que impidan una futura reanudación de las actividades.

La revisión técnica incluyó inspecciones sobre instalaciones industriales, equipos de procesamiento, sistemas de manejo de relaves y otras áreas consideradas críticas para el funcionamiento de la mina. De acuerdo con las conclusiones, los activos fueron mantenidos bajo estándares que permitieron preservar su integridad operativa durante el período de cierre.

La auditoría representa un avance dentro del debate que mantiene Panamá sobre el futuro de uno de los proyectos cupríferos más importantes de América Latina. Si bien el informe no implica una autorización para reiniciar las operaciones, sí aporta información técnica que podría influir en las decisiones que deberá adoptar el gobierno panameño respecto del yacimiento.

Cobre Panamá es operada por First Quantum Minerals, compañía que también desarrolla el proyecto Taca Taca en la provincia argentina de Salta. Antes de su paralización, la mina llegó a representar cerca del 5% del Producto Interno Bruto de Panamá y se consolidó como una de las principales fuentes de exportación del país.

La actividad fue suspendida luego de que la Justicia panameña declarara inconstitucional el contrato de concesión que permitía la explotación del yacimiento, lo que abrió un prolongado debate político, económico y social sobre el futuro de la operación.

Mientras continúan las conversaciones entre la empresa, el gobierno y distintos sectores involucrados, la publicación de la auditoría fue interpretada por el mercado como una señal positiva. Tras conocerse los resultados del informe, las acciones de First Quantum registraron una reacción favorable.

Desde la compañía destacaron la importancia del proceso impulsado por las autoridades panameñas.

"Cobre Panamá recibe con responsabilidad la publicación del informe final de auditoría presentado por el Gobierno Nacional como parte del proceso de evaluación técnica e independiente", señalaron desde la empresa.

Además, indicaron que el estudio puede contribuir a una discusión basada en evidencia sobre los próximos pasos vinculados al proyecto y su impacto en el empleo, el desarrollo económico, la inversión social y la gestión ambiental del país.